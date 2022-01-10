Ураган и мороз до -18 градусов: Краснодарский край ждет экстремальный удар погоды

Краснодарский край ждет экстремальная непогода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Потепление, пришедшее на Кубань, разбаловало жителей. В Сочи на пляжах ажиотаж - туристы наслаждаются январскими деньками у моря, сидя в легких куртках. А в Анапе на три месяца раньше зацвела японская айва. Но комфортным температурам радоваться кубанцам осталось считанные часы. Краснодарский край ждет экстремальный удар погоды.

- В начале рабочей недели погода не изменится - температурные отметки будут по-прежнему положительными. А вот со среды, 12 января, ожидаем похолодание, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Температурные отметки будут достигать нулевых и отрицательных значений даже в дневные часы.

Дело в том, что на территорию Краснодарского края смещаются холодные фронтальные разделы с северо-западных районов Европы. Проходят они через акваторию Черного моря, поэтому в регионе ожидается непогода.

- В связи с этим прогнозируем дождь, переходящий в мокрый снег, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Местами осадки будут довольно сильными, может ухудшиться видимость на дорогах до 500-1000 метров.

Из-за такого резкого температурного перепада ночью и утром 12 января на дорогах образуется гололед. Поэтому автомобилистам и пешеходам надо будет быть аккуратнее. Нелишним будет и поглядывать наверх - ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

- Прохождение фронтальных разделов местами будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, - добавляют в краевом гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в крае 13 января понизится сразу на (!) 10-12 градусов. В Краснодаре днем ожидается минус 3 градуса, а ночью отметки упадут до -10 градусов. В предгорной части будет еще холоднее - там понижение до 12 градусов. А в горах Красной Поляны и Адыгеи ударят морозы до -18 градусов. На вершинах и горных перевалах также прогнозируется сильный снег до 300-1000 метров.

Задержится холод в регионе ненадолго - морозы будут лишь пару дней.

- Уже 14-го числа температурный фон выйдет на небольшие положительные отметки. Так же и закончится неделя, - добавляет Александр Колесник.