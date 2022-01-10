В Анапе на три месяца раньше зацвела японская айва. Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

В Анапе в январе зацвела японская айва. Жители курорта делятся снимками веточек ярких цветов с еще не распустившимися листиками. Они пестрят сразу на нескольких улицах.

Правда, нынешнее цветение кустов айвы довольно необычно. Бутоны, как правило, распускаются весной - в конце апреля или начале мая. Однако из-за неожиданного резкого потепления на Черноморском побережье цветение началось аж на три месяца раньше.

Стоит сказать, такие причуды природы жители Кубани замечают не первый раз. В середине декабря в Сочи зацвела мимоза. Обычно растение распускает свои цветы в феврале-марте. Экологи также связывают это с глобальным потеплением.