Никакой ясности и беспокойство. Сотни пассажиров застряли в аэропорту Анапы из-за тумана в Крыму

В аэропорту Анапы столпотворение Фото: Андрей Зобов

В аэропорту Краснодара, Сочи и Анапы – столпотворение. Сюда прилетают пассажиры, путь которых лежал в Симферополь. Но из-за тумана в Крыму лайнеры просто не смогли приземлиться на полуострове. Именно поэтому все самолеты направляют пока что на запасные аэродромы.

Утром, 10 января, в Краснодар прибыл рейс из Москвы, летевший в Крым, на борту был 101 пассажир. В Сочи приземлился рейс из Домодедово с 174 пассажирами. А после обеда лайнеры стали отправлять и в Анапу.

Пассажиры в аэропорту Анапы Фото: Андрей Зобов

- По данным на 13.00 в аэропорту Анапа совершили посадку 5 рейсов. Три рейса из Москвы ("Норвинд", и два рейса S7), один из Санкт-Петербурга (АК "Россия") и один из Екатеринбурга (АК "Аэрофлот"), - сообщала пресс-служба «Аэродинамики», а через пару часов добавили: - Еще три рейса с 15 до 16 часов совершили посадку в аэропорту Анапы на запасном аэродроме. Два рейса из Домодедово «Уральских авиалиний» и «Смартавиа», а также рейс из Пулково авиакомпании «Россия». Застрял в аэропорту Анапы и москвич Андрей Зобов. Он летел в Крым в командировку, но его самолет из столицы страны приземлился в итоге в кубанском курорте.

Это все люди, которые вынужденно приземлились в аэропорту Анапы Фото: Андрей Зобов

- Сидим с 12 часов дня, а уже шесть вечера, - рассказал сайту «КП» - Кубань» Андрей. - Люди нервничают, никакой ясности, когда рейсы отправят в Крым, нет. Крохотный аэропорт ломится от людей, запаха пищи и беспокойства. Дети уже устали, они много плачут. А мужики уже начали материться.

В кафе небольшого анапского аэропорта все забито Фото: Андрей Зобов

Пассажирам выдали воду и еду. Но когда именно они отправятся в Симферополь, не сообщают.

Анапа, аэропорт, все забито в небольшом кафе Фото: Андрей Зобов

- Один рейс из «Домодедово», который в 10:20 вылетал, отправили автобусами в Крым, - говорит Андрей. – Больше никого не увезли пока. Мы ждем вылета.

Люди ждут вылета в Крым Фото: Андрей Зобов

Туман в Симферополе пока не рассеялся, видимость составляет 100 метров. По прогнозам синоптиков, прояснится в Крыму нескоро. На полуостров вообще надвигаются арктический холод и аномальные снегопады.