Собирали камни: скандальная певица Дейнега показала родителям своего нового бойфренда

Милена Дейнега. Фото:milenadeynega

Скандально известная певица Милена Дейнега решила отметить новогодние каникулы вместе с семьей. Исполнительница приехала в родной поселок Мостовской, что находится в 200 километрах от Краснодара. Здесь прошло все детство будущей звезды шоу-бизнеса. Известно, что ее мама - учитель русского языка и литературы, отец - предприниматель, бизнесмен. Также у певицы есть сестра Снежана и племянник Руслан.

Милена Дейнега приехала отмечать рождество с семьей. Фото: milenadeynega

Этим составом Дейнеги и отмечали Рождество. Еще одним гостем на семейном торжестве стал новый возлюбленный Милены - Михаил Соколов, предприниматель и по совместительству креативный директор исполнительницы. Для праздника Дайнеги выбрали единый дресс-код - они надели красные рождественские пижамы. Не забыли подобрать костюмчики и для двух питомцев - собак породы чихуа-хуа.

Милена Дейнега приехала отмечать рождество с семьей. Фото: milenadeynega

- Всех с наступающим Рождеством! Счастья, здоровья, семейного благополучия и удачи! Самое важное в жизни - это семья ! Помните это, - подписала под фотографией певица.

Во время своих каникул Милена много гуляла с семьей и своим бойфрендом, любовалась живописными видами родного поселка, устраивала застолья и даже смогла увидеть метеорит, который пронесся в Краснодарском крае в ночь на 7 января.

Дейнега с племянником Русланом. Фото: milenadeynega

- Это было самое красивое небо в моей жизни. В этот день упал метеорит, который видели мы все и весь край, - рассказала своим подписчиками Милена.

Исполнительница, ставшая за последние годы активной участницей скандальных шоу "На самом деле", "Пусть говорят", прониклась семейным отдыхом в своем небольшом поселке и призналась подписчиками в том, что за эти каникулы она многое переосмыслила.

Певица провела новогодние праздники с семьей и новым возлюбленным. Фото: milenadeynega

- Рождество я провела с самыми родными и близкими мне людьми! И я тогда подумала, что родилась новая я! Я, которая будет думать о семейном благополучии и своем здоровье, больше чем о карьере. Надоел пафос! Человек должен жить для себя, для своего счастья. Жизнь одна! Проживите ее так, как хотите именно вы! Будьте настоящими, - поделилась откровениями певица.

Фото: milenadeynega

Но на этом путешествие по родным краям не закончилось. После всех семейных застолий певица решила выбраться на прогулку вместе с возлюбленным. Они отправились на машине в одно из самых живописных мест Мостовского района - на каньон "Белые скалы". Сначала парочка прогулялась по лесу. А после этого молодые люди отправились на реку. Там возлюбленные провели целый день: они снимали видео, танцевали и делали фотографии.

Милена Дейнега отдыхает со своим новым возлюбленным в Мостовском. Фото: milenadeynega

- Сегодня с любимым летали в полном смысле этого слова! Летали вместе с нашим коптером, летали душой, летали в красивейшем месте моей Родины. Я так рада, что теперь и он увидел эти места! Мы ходили и просто собирали камни. Отдыхали и дышали чистейшим воздухом, наслаждаясь компанией друг друга, - восторженно написала исполнительница под видео со своим новым возлюбленным.

Несмотря на то, что рабочая неделя уже началась - Дейнега и Соколов возвращаться в Москву не собираются. Они продолжат отдых в Мостовском.

Фото: milenadeynega

Сегодня Дейнега выступает на концертах, гастролирует и частенько посещает скандальные шоу на "Первом канале" - "Пусть говорят", "На самом деле". Певица любит делать громкие заявления. Например, недавно она поведала о главной причине развода Григория Лепса.

Милена Дейнега дружит с Никитой Джигурдой. Фото: milenadeynega

В 2020 году Милена потеряла супруга - Евгения Самусенко, предпринимателя и мецената. Мужчину нашли мертвым в квартире. По предварительной версии, он скончался из-за сердечно-сосудистого заболевания. Однако позже в СМИ начали появляться различные догадки по поводу "внезапной смерти миллионера".

Первый супруг Милены - Евгений Самусенко. Фото: milenadeynega

Некоторые говорили о том, что предпринимателя отравили, а некоторые - о том, что мужчина самостоятельно покончил с жизнью. В браке с Евгением Милена состояла с 2014 года. Детей у супругов не было.

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