Метеор сгорел в атмосфере и был виден сразу с нескольких точек в Краснодарском крае

Видео падения метеорита в ночь перед Рождеством сняли в Краснодарском крае. Десятки регистраторов в автомобилях и уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент около семи часов вечера 6 января.

К слову, ученые уже предположили почти со 100-процентной вероятностью, что небесное тело - это комета. А верующие провели параллель между событиями, описанными в Священном писании. Именно Вифлеемская звезда привела волхвов к месту, где появился на свет Иисус Христос.

Необычное для января явление еще будет изучаться, заверили специалисты.