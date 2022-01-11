Копать нельзя, кремировать. Новороссийцам запретили хоронить усопших на кладбище

Погост переполнен Фото: Евгения СОРОКА

В Новороссийске одно из кладбищ - Мефодиевское - переполнено. Мест для покойных здесь больше нет. Даже для тех, кто много лет назад завещал похоронить себя рядом с близкими родственниками. Недавно по такому случаю разгорелся настоящий скандал.

- Женщина - ветеран труда, тыла, уважаемая в городе - умерла. А городские власти запретили хоронить ее рядом со своей родней на кладбище. Вместо этого предложили кремировать усопшую, - говорят возмущенные горожане.

Однако в мэрии Новороссийска утверждают, все происходящее - мера вынужденная.

- Кладбище закрыто не по прихоти властей, а по требованию Роспотребнадзора. Его плотность составила уже более 90 процентов. Дальше уплотнять погост просто нельзя по санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе городской администрации.

Кладбище закрыто по требованию санитарных служб

К слову, помимо Мефодиевского в городе еще 23 действующих кладбища.

- Родне покойной была предложена альтернатива - кладбище Щелба. Они согласились, конфликт был исчерпан, - уточнили в мэрии.

Надо сказать, мест на кладбищах не хватает повсеместно в регионе.

- Земля в регионе очень востребована, ее не хватает даже для выделения участков многодетным. Что уж говорить о кладбищах, - обсуждают жители Краснодара инициативу строить крематорий в пределах города.

Единственный в крае находится все в том же Новороссийске. Но этот нетрадиционный для православных способ упокоения вызывает в обществе неоднозначную реакцию.