В Краснодаре грабители в масках вынесли из почтового отделения сумку с 3,5 млн рублей

на отделение почты напали рано утром Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отделение почты на улице Новороссийской в Краснодаре двое мужчин в медицинских масках пришли в 7:55 утра. Дверь была открыта, они спокойно зашли, а уже внутри достали пистолеты.

- Не двигаться, - крикнул один из них и приставил пистолет к 70-летней сотруднице почты.

Второй налетчик тоже достал оружие и начал угрожать остальным сотрудникам, которые находили в помещении. Это было две женщины - 47 и 53 лет. Посетителей в отделении почты еще не было.

Нажать тревожную кнопку женщины просто не успели. Налетчики стали рыться везде, когда увидели инкассаторскую сумку, схватили ее и выскочили.

- Грабители напали 6 января утром. В сумке было 3 миллиона 450 тысяч рублей, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в полиции Краснодарского края. – Сейчас разбойников ищут.

Полиция региона по данному факту возбудила уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

- На обслуживании клиентов это ЧП не отразилось, - рассказали в «Почте России» по Краснодарскому краю. - Пенсии и социальные пособия выплачены в срок и в полном объеме.

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