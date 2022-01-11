Времен Египетских пирамид. Рядом с парком Галицкого раскопали древнее кладбище

Как ведутся работы на месте раскопок, видно и с высоты. Фото: Евгений Таранжин

Недалеко от парка Галицкого в Краснодаре раскопали два древних кургана. Археологи работают на улице имени Генерала Трошева, в квартале от улицы Посадского, на которой построили новый стадион молодежной команды ФК «Краснодар».

В двух курганах обнаружили около 50 захоронений древних людей Фото: Галина КОПЫЛОВА

Издалека кажется, что там идут какие-то строительные работы: горы земли, выложенные аккуратными рядами, и прямоугольные ямы, будто вырытые под фундамент. Но при этом тяжелой техники на горизонте не наблюдается. Территория огорожена специальной сеткой и металлическим забором – вход только для рабочих. «Комсомолку» пустили по предварительному согласованию.

- Вот здесь кабели с электричеством, которые идут под землей, обходите. А здесь пригнитесь, линия связи сверху, - предупреждает по пути начальник экспедиции Дмитрий Крюков.

Здесь есть мужские, женские и детские скелеты Фото: Галина КОПЫЛОВА

Земля мокрая. Пришлось идти до места раскопок раскидистыми и тяжелыми от прилипшей грязи к ботинкам шагами. Препятствиями оказались не только бугры и спуски, но и инженерные коммуникации, которые, предположительно, в 20 веке протянули прямо через курганы.

- Кабели проложены, по сути, через древнее кладбище. При прокладке на полметра в сторону они могли бы повредить захоронения и уничтожить уникальные артефакты, - негодуют археологи.

Могилы находятся на глубине около 5-6 метров под землей Фото: Галина КОПЫЛОВА

Специалисты раскопали два кургана, которые являются объектами культурного наследия. Один большой, достигает 40 метров в диаметре. Второй – 30.

- Эти могилы создавались более 4,5 - 5 тысяч лет назад, по хронологии, тогда, когда возводились Египетские пирамиды. Можно по цвету грунта увидеть, катакомбы находятся в глубину около 5-6 метров под землей, - показал на месте раскопок корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» археолог Александр Попов.

В погребениях сохранились уникальные артефакты Фото: Галина КОПЫЛОВА

Археологи обследовали каждый сантиметр территории почти в 3 тысячи квадратных метров вручную – сначала копая лопатами, затем деликатно работая кисточками.

- Здесь есть разные формы ям. Например, катакомбы – сложные конструкции. Они состоят из входного колодца и могильной камеры, могут находиться на шести метрах под землей. В соседнем кургане было две таких катакомбы, одна – с барашком, такое захоронение животного без человеческого скелета мы нашли впервые, а вторая, видимо, тренировочная, совсем пустая, даже без следов разграбления, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник экспедиции Дмитрий Крюков.

Несколько могил разграбили еще в древности Фото: Галина КОПЫЛОВА

Под землей специалисты обнаружили около 50 захоронений древних людей.

- Эти курганы использовались на протяжении нескольких тысяч лет. Какие-то относятся к бронзовому веку, какие-то - к античному времени, самые молодые - меотские. Некоторые скелеты уже исследованы. Есть и мужские, и женские, и детские. Одна могила была матери с ребенком, - добавил эксперт.

Здесь есть мужские, женские и детские скелеты Фото: Галина КОПЫЛОВА

Несколько могил разграбили еще в древности. Но все же уникальные артефакты в погребениях сохранились. Например, стеклянный канфар (древнегреческий сосуд. - Авт.). Археологи отмечают, что это второй по своей уникальности экземпляр. Похожий был найден при раскопках в Северском районе. Сейчас он экспонируется в историческом музее на Красной площади в Москве.

Копателям осталось исследовать всего лишь несколько квадратных метров Фото: Галина КОПЫЛОВА

Найденные экспонаты отличаются своей уникальность по принадлежности ко времени.

- В захоронениях, относящихся к эпохе бронзы, находили перстни, бронзовые зеркала, копья, ножи. В погребениях античного времени попадается больше интересных вещей, это могут быть и стеклянные бусы, браслеты, сережки, сосуды и другое. Кто-то захоронен с горшком, а кому-то положили любимую чашу для вина. Как раз стеклянный канфар связывают с культом Диониса, древнегреческого бога виноделия. Можем предположить, что этот человек любил вино , - рассказывают, улыбаясь, специалисты. – Помимо захоронений, здесь можем наблюдать и немецкие окопы. При вскрытии насыпей мы находили много гильз времен войны.

В погребениях античного времени нашли бусы, браслеты, Фото: Галина КОПЫЛОВА

Археологи работают с ноября. По дождю исследования не проводятся, чтобы погребения не смывались водой, и была возможность их зачищать.

Все фотографируется, потом передается на экспертизу. Проанализировав данные, эксперты могут сказать, к какой культуре относился тот или иной погребенный. Копателям осталось исследовать всего лишь несколько квадратных метров. Есть информация, что на месте древнего кладбища планируют построить школу или детский сад. Этот вопрос находится пока на стадии обсуждения.

- Мы проводим археологическое обследование перед строительством социальных объектов. Снимаем с земли обременение и сохраняем историю. Тот же канфар в скором времени может стать достоянием и изюминкой музея Филицына, - отмечает начальник экспедиции.

Стоит отметить, что все памятники археологии, которые находятся в жилой застройке, можно сказать, Краснодар уже поглотил. Это были два последних кургана с древними погребениями в черте города, которых было предостаточно. Например, меотские могильники были также и на территориях, где в настоящее время находится Горпарк и перинатальный центр.

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