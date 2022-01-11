«Обидно, что летаю в экономе»: Ирина Алферова пожаловалась на бедность

Ирина Алферова

Арина Алферова потихоньку приходит в себя. Великолепная актриса почти полгода сражалась с коронавирусом, к которому сначала отнеслась с пренебрежением и даже лечила народными средствами, сообщает kp.ru. Несмотря на подорванное коварной инфекцией здоровье, ей пришлось снова выйти на подмостки. Ведь помимо самочувствия, за время болезни пошатнулось и финансовое благосостояние семьи. На больничной койке оказалась не только Ирина Ивановна, но и ее супруг актер Сергей Мартынов.

После болезни истощенной Алферовой стало вдвойне тяжелей переносить тяготы гастрольной жизни. Самолеты для меня как трамваи, даже признавалась актриса. Удручает ее лишь неудобства, с которыми приходится сталкиваться в этих «трамваях».

- Я страдаю только из-за того, что актерам на гастролях не положен бизнес-класс. Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно. Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать? – недоумевает заслуженная артистка России.

Зато гостиницы Ирина Алферова любит, ведь там она освобождена от обычной женской рутины: постирать, приготовить, убраться. Все на плечах горничных.

Очень тяжело 70-летняя актриса переносит и перемены во внешности. Когда-то ее красота и небесные глаза сводили с ума мужчин. А еще из зеркала на нее смотрит своему другая женщина. Старость Алферовой совсем не нравится.

- Смотрю иногда в зеркало, и кажется, что передо мной чужое лицо. Внутри-то ты не стареешь, - делится сокровенным звезда экранов.

Впрочем, Ирина Ивановна признается, что мириться с возрастом ей помогают близкие. Третий супруг актрисы скрашивает будни.

- С мужем-то не скучно вдвойне. Он необыкновенный, очень красивый. У него руки такие музыкальные - он ведь играет на всех инструментах. Я на него смотрю - мне уже хорошо, - приводит слова актрисы kp.ru.

Ирина Алферова признается, что довольна своей жизнью. Ведь она успела все: познала славу и известность, много путешествовала, рядом с ней любимая семья.

В 2007 году была удостоена звания народной артистки России.