В Анапе инспектора ДПС уволили за взятку в 25 тысяч рублей

Пока официальные обвинения экс-полицейскому не предъявили, но расследование продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Анапе 36-летний полицейский решил немного «подзаработать». Как удалось узнать «КП» - Кубань», инспектор ДПС получил взятку от водителя. За 25 тысяч рублей правоохранитель пообещал закрыть глаза на серьезное нарушение.

- Автомобилиста остановили на дороге. За рулем он находился в нетрезвом виде. За пьяную езду, естественно, можно лишиться прав. Водитель решил договориться с сотрудником ДПС, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - За то, чтобы не привлекать автовладельца по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», сотрудник запросил 25 тысяч рублей.

Взятку полицейский получил на улице. Но позже о преступлении стало известно начальству. Начались разбирательства.

- Как выяснилось, в тот день на маршрут патрулирования заступили двое — 36-летний старший лейтенант полиции и его коллега. Обоих сотрудников ДПС после получения взятки задержали, - говорит «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - На время расследования их отстранили от службы.

Сейчас полицейский уже не работает в органах.

Однако позже проверки 36-летнего старшего лейтенанта полиции уволили из органов внутренних дел, где он прослужил 19 лет.

- Он лишился погон за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, - уточняют в полиции. - Однако вины его коллеги не установили.

На данный момент в отношении экс-сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Правда, пока официальные обвинения ему не предъявили, меру пресечения пока не избрали.

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