Реки в Краснодарском крае поднялись до рискованных отметок из-за непогоды

Реки грозятся выйти из берегов

В Краснодарский край пришел циклон, об опасных последствиях которого всю неделю предупреждали спасатели и метеорологи. В регионе действует сразу несколько штормовых предупреждения по непогоде, а жителей просят быть бдительными.

Уже к вечеру 12 декабря водителей предупреждают, что дороги в крае станут одним сплошным катком.

Но страшно и то, что параллельно с обледенением горные реки сразу в нескольких населенных пунктах грозятся выйти из берегов.

- Посмотрите, это Псекупс! - делятся кадрами стремительно увеличивающейся реки в Горячем Ключе. Летом именно она разлилась настолько, что целую улицу в станице Пятигорской смыло с лица земли.

Уже с утра 12 декабря власти объявили здесь трехдневный режим повышенной готовности. В такую же готовность приведены силы и средства Краснодара, Крымска, Новороссийска, Туапсе, Северского района.

- Внимание! Туапсе в среду может затопить! По прогнозам за сутки здесь выпадет до 78 мм осадков, или 50% всей месячной нормы. В связи чем вероятны подтопления и выход рек из берегов! Самые сильные осадки пройдут во второй половине дня, - обратился научный сотрудник центра ФОБОС Евгений Тишковец.

В центре управления краевого МЧС будут следить за Черноморским побережьем региона. По информации Краснодарского гидрометцентра комплекс неблагоприятных погодных условий захватит практически весь Краснодарский край: от Абинского района и до Магри. После ливней в регионе резко упадет температура до минусовых отметок.