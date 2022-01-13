Ждет приговора. Что стало с делом бывшего директора санатория «Знание», знаменитого на всю страну

Дмитрий Богданов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

50-летний Дмитрий Богданов считается одним из самых авторитетных представителей туриндустрии в России. Многие годы он возглавлял санаторий "Знание" в Сочи, был председателем комиссии в Общественном совете федерального агентства Ростуризм, вице-президентом Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей Сочи).

Но несмотря на всю публичность и уважение, 28 мая 2021 года его внезапно объявили в федеральный розыск. А через два дня задержали прямо у трапа самолета и посадили в СИЗО на два месяца. Официально причиной ареста назвали тогда обвинения в превышении должностных полномочий.

- Богданов уклонился от передачи имущества, то есть собственно санатория "Знание", в 2016 году. Ущерб государству тем самым составил 1 млрд рублей, - пояснил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Учредителем санатория "Знание" же числится общество с одноименным названием. Его доля в уставном капитале составляет 100 процентов, больше 50 млн рублей. Однако само общество "Знание" находилось в стадии ликвидации. А председателем комиссии по ликвидации числился как раз Дмитрий Богданов. И именно он, по версии следствия, был причастен к затягиванию этого процесса и в неправомерном использовании средств от использования имущества общества.

Обвинения были очень серьезными. Поэтому даже больного сахарным диабетом Богданова наотрез отказывались выпускать из СИЗО дожидаться окончания следствия дома. Кроме того, Дмитрий Богданов тяжело переживал потерю любимой жены Валентины. В память о ней он создал благотворительный фонд.

Однако почти одновременно с известием о том, что у санатория "Знание" появился новый руководитель, пришла новость, что Богданов больше не арестован. 21 сентября ему заменили меру пресечения на подписку о невыезде. Но суд по делу об ущербе государству начался в октябре.

- Мы в ожидании только оправдательного приговора, потому что Дмитрий ни в чем не виноват, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат Богданова Дмитрий Чечерин.

Сам бывший директор известного на всю страну санатория стал еще более активным в деле продвижения туризма в России.

- Он продолжает деятельность на посту вице-президента Ассоциации отельеров, разрабатывает программы для отдыха людей старшего поколения, занимается благотворительностью и является связующим звеном для очень многих представителей турбизнеса по стране, - говорит адвокат.

Очередное заседание по уголовному делу Дмитрия Богданова назначено на конец января.