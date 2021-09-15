Санаторий «Знание» в Сочи полностью сменил владельцев после ареста Дмитрия Богданова

У санатория теперь новый владелец

В Сочи завершен процесс, которому, как считает следствие, препятствовал руководитель санатория "Знание" Дмитрий Богданов. Теперь имущество здравницы и ее земли принадлежат одноименному Российскому обществу. После внезапного ареста Богданова процедура заняла несколько месяцев. Но официально была запущена в 2016 году.

Известно, что учредителем санатория "Знание" числится именно Российское общество "Знание" (которому, к слову, в этом году дали вторую жизнь). Его доля в уставном капитале составляет больше 50 млн рублей. Однако само общество "Знание" находилось в стадии ликвидации. А председателем комиссии по ликвидации числился как раз Дмитрий Богданов. И именно он, как подозревают, причастен к затягиванию этого процесса и в неправомерном использовании средств от использования имущества общества.

- В отношении моего доверителя возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ, его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело было возбуждено 28 мая, - рассказал адвокат Богданова Дмитрий Чичерин.

К слову, недавно Дмитрию Богданову изменили меру пресечения. Его отправили под домашний арест из СИЗО.

Однако расследование уголовного дела, где он значится главным фигурантом, продолжается.