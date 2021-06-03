Причины, по которым арестовали директора санатория «Знание» в Сочи, известного на всю страну

Дмитрий Богданов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

50-летний Дмитрий Богданов считается одним из самых авторитетных представителей туриндустрии в России. Многие годы он возглавлял санаторий "Знание" в Сочи, был председателем комиссии в Общественном совете федерального агентства Ростуризм, вице-президентом Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей Сочи).

Но несмотря на всю публичность и уважение, 30 мая его внезапно объявили в федеральный розыск. А на следующий день задержали прямо с трапа самолета и посадили в СИЗО на два месяца. Официально причиной ареста назвали обвинения в превышении должностных полномочий.

"КП" - Кубань" стало известно, что именно ставят в вину директору санатория.

- Богданов уклонился от передачи имущества, то есть собственно санатория "Знание" в 2016 году. Ущерб государству тем самым составил 1 млрд рублей, - пояснил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что учредителем санатория "Знание" числится общество с одноименным названием. Его доля в уставном капитале составляет больше 50 млн рублей. Однако само общество "Знание" находится в стадии ликвидации. А председателем комиссии по ликвидации числился как раз Дмитрий Богданов. И именно он, как подозревают, причастен к затягиванию этого процесса и в неправомерном использовании средств от использования имущества общества.

- В отношении моего доверителя возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК Р, его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело было возбуждено 28 мая. Причем, постановление подписано необычно рано – в 7:30. Уже в обед в кабинете директора санатории начался обыск, - рассказал адвокат Богданова Дмитрий Чичерин.

Жесткость, с которой правоохранители взялись за Богданова, возмутила представителей отрасли. Все обвинения в адрес руководителя здравницы называют ни чем иным, как переделом собственности на побережье Черного моря.

За сутки лично председателю Краснодарского краевого суда Алексею Шипилову отправили сотни обращений с просьбой хотя бы заменить Богданову меру пресечения на домашний арест.

- Зачем СИЗО? Человек только тяжело пережил смерть жены. Нездоров. Почему сажать сразу? - сыпятся многочисленные сообщения на страницу Дмитрия Богданова в соцсети.

Адвокат тоже направил жалобу на необоснованность содержания Богданова в следственном изоляторе, когда даже доследственной проверки как таковой еще не было.

Между тем, наказание за преступление по этой статье может быть очень суровым – до 10 лет лишения свободы.

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