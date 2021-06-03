Фото: www.facebook.com/apparel.sochi

Рассказываем, кто такой Дмитрий Богданов, которого арестовали на два месяца в Сочи. Директора санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрия Богданова подозревают в злоупотреблении полномочиями. Коллеги уверены, что его подставили. Российский союз туриндустрии опубликовал петицию в защиту. Более 1 тысячи коллег из разных российских регионов уже подписали документ.

Кто такой Дмитрий Богданов, что вся страна встала на его защиту.

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

- Дмитрий Владимирович уже 10 лет возглавляет санаторий и обладает огромным количеством наград и благодарностей, как от администрации города Сочи, так и других государственных и негосударственных организаций, - сообщается в петиции.

Кто такой Дмитрий Богданов, что теперь его знает вся страна. Авторы петиции в защиту подчеркнули, что Богданов болен диабетом и нуждается в ежедневном приеме инсулина. Они указали и на глубокую личную трагедию, которую пережил Дмитрий Богданов в конце 2020 года. От коронавирусной инфекции в декабре скончалась его любимая супруга и верный помощник по жизни Валентина Богданова. Будучи председателем правления Ассоциации Отельеров АМОС она многое сделала для развития Сочи, как курорта.

Адвокат Богданова Дмитрий Чечерин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал все подробности ареста.

- Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении директора санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрия Богданова меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил «Комсомольской правде» адвокат Дмитрий Чечерин. – Он стал подозреваемым в деле о злоупотреблении полномочиями, возбужденном по ч.2 ст. 201 УК РФ.

Адвокат обратил внимание, что решение об избрании меры пресечения принималось на основании рапорта о том, что Богданов может скрыться и заявления со стороны правоохранительных органов.

Защита уже обжаловала решение суда: 2 июня была подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд. Кроме того, готовится жалоба в порядке 125 УПК РФ на постановление о возбуждении уголовного дела.

- Надеемся, как минимум, на домашний арест и в дальнейшем – на прекращение уголовного дела. Мы приложим все усилия, чтобы доказать невиновность Богданова. Он честный и порядочный человек. Санаторий «Знание» директор буквально поднял с колен за десять лет, - заявил адвокат.

Дмитрий Чечерин особо отметил, что защита изначально обращалась к следствию с просьбой не отправлять Богданова в СИЗО.

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Кто такой Дмитрий Богданов можно узнать из его биографии.

Дмитрий Богданов родился в 1971 году в Сочи. В 1992 году он окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени С.В. Кирова по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск». С 1986 по 1994 год он служил в армии, затем стал сотрудником МВД.

В туриндустрии Дмитрий Богданов с 1998 года. С 2001 по декабрь 2011 года он руководил предприятиями санаторно-курортной отрасли в Туапсе, Сочи и Красной Поляне. С 2011 года Дмитрий Богданов возглавил санаторно-курортный комплекс «Знание».