Наш парень: Хуниор Алонсо подписал контракт с «Краснодаром»

Хуниор Алонсо. Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Команда ФК «Краснодар» пополнилась новым игроком. К клубу присоединился Хуниор Алонсо. Парагвайский защитник подписал личный контракт 12 января. Произошло это в Дубае, куда «быки» отправились на сборы.

- Хуниор Алонсо - наш парень! Официально! Как мы уже сообщали, несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а сегодня были улажены последние формальности, - сообщили новость в пресс-службе «черно-зеленых».

Руководство клуба официально объявило о новом игроке. Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Известны некоторые пункты личного контракта парагвайского защитника с краснодарским клубом, например, соглашение заключено на три года и истекает 30 июня 2025 года. Также источники утверждают, что игрок перешел в «Краснодар» за 8 млн евро. Бразильский клуб «Атлетико Минейро», где до последнего времени играл Алонсо, в качестве бонусов получит ещё 2 млн евро.

- Нет правильного или неправильного пути, каждая дорога ведет к путешествию и каждое путешествие заканчивается знаниями. Сегодня я присоединяюсь к «быкам», - прокомментировал новый поворот в своей карьере футболист.

Новому защитнику «Краснодара» 28 лет. Уже в двадцатилетнем возрасте он стал серебряным призером молодежного чемпионата Южной Америки. Звезда латиноамериканского футбола пришлась по душе краснодарским болельщикам. Игрок будет выступать под номером 12.

Алонсо будет играть под номером "12". Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

- У него же рост 184, то что нужно нам на защиту! Он взрывной, его скорость – это нечто! Главное, чтобы влился, - восторгались качествами нового «быка» фанаты клубы.

Открытой остается интрига с кандидатом на пост тренера команды. Немецкие журналисты уже вовсю трубят о скором переезде своего соотечественника Даниэля Фарке в Россию. Сам Фарке в своем личном аккаунте также принимает поздравления от фан-клубов ФК «Краснодар». Но руководство «черно-зеленых» таинственно хранит молчание. Возможно, что официальных заявлений о том, кто же возглавит команду, осталось ждать совсем недолго.