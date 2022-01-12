Кто такой Даниэль Фарке: новый тренер ФК «Краснодар» и сменщик Виктора Ганчаренко

Даниэль Фарке. Фото: norwichcityfc

Новым тренером футбольного клуба «Краснодар» станет Даниэль Фарке. Сейчас стороны обсуждают детали будущего соглашения.

Последним местом работы немца был английский «Норвич». «Канарейки» уволили специалиста в ноябре, когда команда безнадежно увязла на дне таблицы. Она набрала всего 5 очков в 11 турах.

Но даже это не помешало Фарке стать одним из лучших тренеров в истории «Норвича». Вместе с ним «канарейки» выиграли 43,5% матчей. Это четвертый показатель в истории.

Даниэль Фарке известен своей дружбой с Томасом Тухелем, главным тренером «Челси». Синие гостили в Краснодаре год назад. Будущие победители Лиги чемпионов разгромили «быков» на групповой стадии еврокубка – 4:0.

Даниэль Фарке начал тренировать в 31 год, когда закончил игровую карьеру. Он мечтал о работе спортивным директором и даже выучился на менеджера в университете Падерборна.

Первым клубом немца стал родной «Липпштадт». Было это в 2009 году. Фарке работал спортивным директором. Но дела у команды не ладились. Посреди сезона боссы отправили тренера в отставку, а Даниэлю пришлось совмещать две должности: спортивного директора и коуча. Уже с ним «Липпштадт» одержал девять побед в десяти матчах и выбрался из зоны вылета.

Так Фарке стал тренером. Это было условием спонсоров клуба. Они требовали, что Даниэля совмещал две должности. В противном случае команда осталась бы без денег.

В «Липпштадте» Фарке задержался на шесть лет, пока не принял молодежную команду «Боруссии». Хотя за Даниэлем охотились два клуба Бундеслиги, «Штутгарт» и «Айнтрахт».

Тренер признавался, что выбрал «шмелей» из-за дружбы с Томасом Тухелем. Вместе они обсуждали работу и разрабатывали новые методики. Фарке так зарекомендовал себя в молодежке «Боруссии», что получил предложение от «Норвича».

Только мечта о работе в Англии разбилась о финансовые проблемы клуба. Вместо усиления Даниэль получил трансферы на выход. Лидеры бежал из клуба из-за проблем с деньгами, а коуч искал выход в молодежке.

Неудивительно, почему Фарке провалил первый сезон в Англии. Он занял только 14-е место, а команда лишилась 16 игроков. Но Даниэль поражение не принял. Уже на следующий год он собрал лучшую команду Чемпионшипа, второго по силе дивизиона Англии.

Эксперты отмечали, что Даниэль Фарке привил «Норвичу» нетипичный для него футбол. «Канарейки» по долгу владели мячом и делали много коротких передач – это то, что любит Сергей Галицкий.

Фарке зарекомендовал себя кризисным менеджером. Он никогда не работал с мешками денег. Они просто не водились у «Норвича».

Поэтому тренер прокачивал молодежь. За 4,5 года через немца прошли десятки молодых игроков (в том числе из академиии), которые ушли на повышение в топ-клубы. Благодаря Фарке «Норвич» заработал около 100 миллионов евро на трансферах.