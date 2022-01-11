ФК «Краснодар» выступил с заявлением по поводу нового тренера

Даниэль Фарке. Фото: norwichcityfc

Краснодарских футбольных болельщиков беспокоит судьба любимого клуба. Со дня отставки Виктора Ганчаренко прошла уже почти неделя, а имя того, кто поведет игроков ФК «Краснодар» к победам дальше, до сих пор неизвестно. Среди наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера «черно-зеленых» называют Даниэля Фарке, который до ноября 2021 года являлся наставником английского «Норвича». Источники даже уверяют, что вопрос с переездом немецкого специалиста в столицу Кубани уже решен. Однако в самом клубе «Краснодар» пока эту информацию официально не подтверждают.

- Как только контракт с тренером будет подписан, мы объявим об этом официально, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в клубе.

Если же верить инсайдерам, то контракт Фарке с краснодарским клубом рассчитан на два года и за это время он должен привести «быков» к новым спортивным высотам.