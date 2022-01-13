Видятся раз в месяц: Что происходит с водителем Ксении Собчак, с которым она попала в ДТП в Сочи

Олега Цоя отправили под домашний арест на время разбирательств.

Водитель "майбаха", 40-летний Олег Цой, который вез Ксению Собчак в аэропорт, ждет начала судебного следствия по делу, где он главный фигурант. Напомним, разбирательства начались после смертельной аварии, которая случилась 9 октября в Красной Поляне. Тогда шофер, который вез телеведущую в аэропорт после корпоратива, выскочил навстречу "Фольксвагену". Удар был такой сильный, что без жертв не обошлось.

В аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще двое - 27-летний водитель Роберт Гедян и 30-летняя Оксана Садовник попали в больницу. Их травмы в материалах дела признаны тяжкими, и это усугубляет вину Олега Цоя.

В аварии погибла молодая женщина. Фото: кадр с места ДТП

На время расследования водителя "майбаха" отправили под домашний арест. Он закрыт в квартире элитной сочинской многоэтажки. В месяц за двухкомнатную квартиру тут просят примерно 75 000 рублей. Говорят, что все жилье тут давно выкуплено и его сдают. Территория охраняется, посторонних внутрь не пускают.

Под домашним арестом мужчина сидит в одной из квартир этого элитного ЖК. Фото: ЖК "Каравелла Португалии".

- Домашний арест водитель отбывает в съемной квартире, ее адрес он указал сам во время допроса. На мужчине – электронный браслет, с его помощью мы следим за передвижением подозреваемого, - пояснил «КП» - Кубань» источник в полиции Сочи. - Под домашним арестом он находится вместе с женой и двумя детьми. Им разрешено покидать квартиру, а вот самому Олегу Цою - нет. Общаться с кем-либо он тоже не может.

В конце декабря прошло предварительное слушание по делу. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», основное судебное следствие начнется 27 января. Олега Цоя привезут в зал суда. Только в этот день он сможет увидеться с другими людьми, в том числе с родителями.

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