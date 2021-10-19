«Приведут под белы рученьки»: адвокат рассказал, что ждет Ксению Собчак, если она будет игнорировать повестки следователей

Ксения Собчак игнорирует вызов в ОВД Сочи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следователи в Сочи начали восстанавливать события смертельного ДТП 9 октября. Тогда на встречу "Фольксвагену" по дороге из Красной Поляны в Адлер выскочил "майбах" с Ксенией Собчак. Теледива торопилась на самолет, и водитель гнал, как сумасшедший, забыв о правилах. В аварии погибла 35-летняя женщина, еще двое - в больнице и уже пришли в себя после тяжелых травм. Водитель элитной иномарки Олег Цой признал вину и ждет окончания следствия под домашним арестом.

Но для полноты картины не хватает свидетельств главного персонажа этой трагедии - Ксении Собчак. Следователи хотят выяснить, влияло ли ее присутствие в салоне "майбаха" на поведение водителя Цоя.

Но, судя по всему, самая известная в стране "блондинка в шоколаде" не собирается ехать в Сочи для следственного эксперимента. По данным СМИ, Ксения Собчак улетает в Париж для съемок очередного выпуска на своем youtube-канале.

"Комсомолка" выяснила, грозит ли Ксении Собчак ответственность за игнорирование требований сочинских следователей.

- Если уголовное дело возбуждено, и в его рамках определен статус всех участников аварии - кто свидетель, кто подозреваемый, кто обвиняемый, то явка всех этих людей на допросы обязательна. При условии, конечно, что все они должным образом оповещены о необходимости такой явки, - пояснил адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Что значит, оповещены должным образом? Это когда свидетелю или обвиняемому вручают повестку с датой и местом проведения следственных действий под подпись. В случае с Ксенией Собчак - это следственный отдел по Адлерскому району Сочи.

- Если такая повестка была свидетелем получена и он (она) не явится к месту проведения следственных действий без уважительной причины, то его могут доставить туда силой, - добавил адвокат. - Привезут под конвоем под белы рученьки. Такое право прописано в законодательстве.

Круг уважительных причин, по которым в том числе и свидетель может не приехать по требованию следователей, очерчен четко. Как правило, это проблемы со здоровьем свидетеля или его близких родственников. В любом случае об этом он обязан предупредить следователей заранее.

- В таком случае следователям направляют ходатайство, возможно, через адвоката, о невозможности присутствия в указанное в повестке время. Называется причина. Следственные действия будут в таком случае отложены, - говорит Алексей Иванов.

Напомним, 15 октября приезда Ксении Собчак в ОВД Сочи ждали десятки представителей СМИ. Они, как и правоохранители, хотели задать вопрос, почему коллега по цеху (Ксения Собчак считает себя журналистом) не осталась помогать умирающим после аварии, а сбежала в аэропорт с места смертельного ДТП. Вместо виновников аварии скорую вызывали другие неравнодушные.

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