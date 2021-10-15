Жертву аварии с участием Ксении Собчак тайно увезли из сочинской больницы и спрятали

Оксана Садовник закрыта для общения. Фото: кадр аварии/личная страница Оксаны Садовник

После смертельной аварии 9 октября в Сочи, где "майбах" с телеведущей Ксенией Собчак вылетел на встречу иномарке с двумя туристками, никто не может найти вторую пострадавшую пассажирку "Фольксвагена".

35-летняя Екатерина Тарасова погибла на месте, ее подруга по йоге 30-летняя Оксана Садовник попала в реанимацию с тяжелейшими травмами. Такими, что свидетели ДТП сначала даже сочли ее умершей.

К счастью, позже выяснилось, что Оксана чудом выжила и нуждается в длительном лечении. Но из сочинской горбольницы, где она находилась буквально сутки, молодую женщину перевезли в Москву.

- Ее вместе с водителем той иномарки привезли в горбольницу Сочи. У женщины были многочисленные переломы, но самое тяжелое - это черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение. Здесь врачи женщину стабилизировали, провели операцию, а потом родственники потребовали перевезти ее в столицу, - рассказал "КП" - Кубань" источник в сочинском здравоохранении.

Сочинские медики говорят, что не знают, кто поспособствовал переведу пациентки. Но для этого задействовали санавиацию. Мероприятия эти были проведены в рекордные сроки и без проволочек.

- Наверняка это связи Ксении Собчак, о которых она заявляла сама в соцсетях. Она была в курсе того, что у ребенка Оксаны 14 октября был день рождения. Значит, действительно, на связи с родней, - предположили они.

К слову, ведущие телешоу одного из федеральных каналов безуспешно искали Оксану во всех клиниках столицы. Но не нашли. Вторую пострадавшую в аварии женщину предусмотрительно спрятали от внимания прессы.

Надо сказать, страница Оксаны в соцсети, которая была безжизненной, начиная с ночи 9 октября, ожила. Очевидно, женщина тоже пришла в себя, как и сочинский таксист на "Фольксвагене" Роберт Гедян.

Напомним, расследование смертельной аварии только началось. Водитель "майбаха" Олег Цой отправлен под домашний арест до 10 декабря. Его знаменитую пассажирку уже тоже опрашивали следователи в Москве, но явиться в Сочи Ксении Собчак все же придется для участия в эксперименте на печально известной теперь уже сочинской дороге из Красной Поляны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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