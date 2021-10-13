Из свидетеля в обвиняемые: Собчак могут поменять статус, если водитель «майбаха» начнет говорить

Ксению уже допросили Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После жуткой аварии в Сочи 9 октября, в которой не стало молодой женщины и едва не погибли еще двое, Ксения Собчак остановила свой обычно продуктивный телеконвейер.

- Друзья, мы на время решили сделать паузу, не будет эфиров на youtube, не будет телеэфиров, - сообщила ведущая в соцсети.

Не мудрено.

Это она находилась в том самом "майбахе", это ее вез наемный водитель Олег Цой и нарушал правила, выехав на встречку. Расследование смертельной драмы только началось.

Пока все, что можно было предъявить "блондинке в шоколаде", - это поспешный отъезд с места аварии. И то лишь с морально-этической точки зрения. Ну что с того, что помогать умирающим после аварии не входило в планы Собчак. За это не судят. Ксения торопилась на самолет.

Поэтому сейчас теледива проходит по уголовному делу о ДТП лишь как свидетель. Но все может измениться.

- Уголовное дело о ДТП - одно из самых сложных. Правоохранителям нужно сделать массу экспертиз и ни одна из них не должна оставить сомнений, кто был за рулем автомобиля. Более того, наемный водитель мог выполнять особые указания пассажира. А значит, быть подневольным в этой ситуации. Его могли заставить пойти на нарушение правил дорожного движения. А это уже совсем другой коленкор. Поэтому тот, кто сейчас является лишь свидетелем, может с легкостью стать соучастником в уголовном деле, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. - Все зависит от тех показаний, которые даст водитель.

Кстати, отец Олега Цоя рассказал "Комсомолке", что адвоката сыну наняла скорее всего именно Ксения Собчак. Возможно, именно для того, чтобы тот не сболтнул лишнего во время следствия.

Саму телеведущую уже тоже допросили. Беседа с Ксенией длилась около трех часов. Без скандала не обошлось. Мало того, что ее снимали на видео из внутреннего двора, так еще и вручили повестку о явке к сочинским следователям полиции для дачи новых показаний. Ей также предстоит очная ставка с водителем Mercedes S 500.

К слову, 40-летний водитель фирмы-перевозчика в Сочи Олег Цой признал свою вину. Поэтому суд отпустил его под домашний арест.

Напомним, Олег Цой – водитель с 20-летним опытом. Он получил права еще в начале 2000-х, когда учился в университете на соцработника. Об этом рассказал «КП»-Кубань» его отец Августин Цой. По его словам, сына ценили в компании, где он работал водителем за аккуратность и бережливость. И эта характеристика совсем не вяжется с тем, что произошло 9 октября.

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