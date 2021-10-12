Водитель, попавший с Ксенией Собчак в аварию, закрыт в элитной многоэтажке

Из зала суда Олега Цоя увезли в съемную квартиру в элитном доме. Фото: Краснодарский краевой суд

39-летний Олег Цой сейчас сидит в своей съемной квартире в сочинском поселке Дагомысе под домашним арестом. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, на него завели уголовное дело. По этой статье ему светит до пяти лет лишения свободы. Свою вину Цой признал. Сказал, что сначала гнал со скоростью 100 километров в час, а когда выехал на встречку и увидел «Фольксваген», сбросил до 60, но столкновения не удалось избежать.

9 октября он вез Ксению Собчак из концертного зала «Роза Холл» в аэропорт после закрытого корпоратива. Строительная компания с особым шиком тут отмечала сдачу своего дома-долгостроя. Гуляли два дня, но Ксению пригласили только на первый. И после концерта она мчалась в аэропорт в черном "Мерседесе".

Выехав из тоннеля, водитель «Мерса» разогнался. Хотя стоял знак «Опасные повороты». Черная иномарка врезалась в белый «Фольксваген» - его пассажирка погибла на месте, а водитель и еще одна девушка – в больнице. А сама Ксения Собчак через семь минут после столкновения сбежала в аэропорт.

После ДТП водителя «Мерседеса» отправили на медосвидетельствование. У него в крови не нашли алкоголь. Он был полностью трезв.

По сводкам полиции водитель «Мерседеса» Олег Цой проходит как безработный. Хотя в службе элитных перевозок в Сочи работает уже несколько лет. И черный «Мерседес» вовсе не его, он принадлежит фирме, в которой Цой работал неофициально. И на этой иномарке уже не раз возили по курорту знаменитых гостей. VIP-такси только за поездку из центра Сочи в аэропорт Адлера просит обычно 5000 рублей. Если пассажира везут из Красной Поляны, выходит дороже.

Сейчас Олег Цой находится под домашним арестом. Причем закрыт он в элитной многоэтажке на берегу моря.

- Домашний арест водитель отбывает в съемной квартире, ее адрес он указал сам во время допроса, - пояснил источник в полиции Сочи. - На мужчине – электронный браслет, с его помощью мы следим за передвижением подозреваемого. Под домашним арестом он находится не один, а вместе с женой и двумя детьми. Им разрешено покидать квартиру в любое время, а вот самому Олегу Цою выходить категорически запрещено. Он может покинуть жилище, только если надо поехать на допрос или в больницу. Естественно, никаких гостей до 10 декабря – на это время он под домашним арестом.

То есть приходить в квартиру, где сидит под домашним арестом Олег Цой, может только следователь.

Корреспондент kp.ru поехал к дому, где отбывает арест водитель «Мерседеса», который вез Ксению Собчак. Нет, не в гости. Решил посмотреть, какой вид из окна у Олега Цоя. Оказалось – шикарный. До 10 декабря он закрыт в квартире элитной сочинской многоэтажки. Собственно, как и сам жилой комплекс – он тоже закрыт, проехать во двор нельзя, на въезде – шлагбаум с охраной.

- Мы в гости, - делаем наглый вид и пытаемся проскочить.

- Стойте, к кому? – преграждает пусть суровый охранник.

Называю номер квартиры, но охрана ни в какую.

- Звоните хозяину, пусть выходит за вами, - говорит охранник.

В это время к шлагбауму подходит мужчина, что-то показывает охраннику и идет во двор. Следующего жильца этого элитного комплекса уже «допрашиваю».

- Я тут квартиру снимаю, с соседями не общаюсь, никого не знаю даже, - буркнул он и пошел дальше.

- Живу на съемной квартире, соседей не знаю, - говорит девушка.

И все, как под копирку, одно и то же – квартиру снимают, соседей не знают.

Сам жилой комплекс – это 10 многоэтажек с закрытой территорией в нескольких метрах от моря. Некоторые квартиры даже выходят окнами и балконами на море. В каждом дворе – детские площадки и даже бассейн. В месяц за двухкомнатную квартиру тут просят примерно 75 000 рублей. Говорят, что все жилье тут давно выкуплено и его сдают.