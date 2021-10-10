Хронология смертельной аварии с участием Ксении Собчак в Сочи: через 40 минут после столкновения телеведущая была в аэропорту

Ксения Собчак в аэропорту Сочи была уже через 40 минут после аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас я дома, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди… Я ехала с командой, после столкновения потеряла сознание… Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела, - написала у себя в телеграмм-канале Ксения Собчак после того, как по всем СМИ разлетелось видео аварии, в которой участвовала телеведущая.

«Мерседес», в котором она ехала с корпоратива в Красной Поляне, выехал на встречку и столкнулся с «Фольцвагеном». Погибла 35-летняя пассажирка «Фольцвагена», водитель и еще одна пассажирка – в больнице с тяжелыми травмами.

- Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди, - сообщала в Телеграмм Ксения Собчак, уже когда была дома.

А вот сам водитель «Фольксвагена», после того, как пришел в себя, рассказал, что ему и пострадавшим пассажирам помогли лишь проезжающие очевидцы.

- Из «Мерседеса» люди вышли лишь через 5-10 минут, чтобы пересесть в другое такси, - заявил Роберт Гедян следователям. - Все случилось очень быстро, я не успел увернуться. «Мерседес» внезапно появился из-за автобуса, которые ехал навстречу, и врезался в нас.

У водителя «Фольцвагена» вывих головки бедренной кости, он лежит в больнице.

А водитель «Мерседеса» Олег Цой – под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека.

Восстанавливаем хронологию тех событий.

В Сочи из Москвы Ксения Собчак прилетела в 10:40. Ее встретили в аэропорту и увезли в отель на Красной Поляне, где она и готовилась к своему выступлению на корпоративе у одного бизнесмена, который построил элитный дом и по случаю старта продаж квартир в ней устроил праздник.

Так как трасса в объезд поселка Красная Поляна была перекрыта из-за соревнований по триатлону, везли телеведущую через сам населенный пункт.

За пару часов до корпоратива Собчак встречается с Игорем Верником на концертной площадке «Розы Холл».

В 18:00 Собчак и Верник выходят на сцену и презентуют старт продаж квартир в элитном доме.

В 20:30 Ксения Собчак уезжает в аэропорт. Трассу к тому времени уже открыли, она мчится по ней. До вылета остается два часа. Ехать до аэропорта чуть больше часа.

В 21:00 водитель «Мерседеса», который везет Собчак, выезжает на встречную полосу и попадает в аварию.

В 21:41 Ксения Собчак заходит в аэропорт. Во всяком случае именно это время отображается на камерах видеонаблюдения во время того, как телеведущая появилась на пороге воздушной гавани.

В 22:20 ее рейс в Шереметьево должен отправиться. Ксения Собчак успевает на борт, который в итоге вылетает в 22:40.

Получается, что телеведущая уехала с места аварии сразу же, и за 40 минут добралась до аэропорта.