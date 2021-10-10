Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который вез Ксению Собчак и устроил смертельную аварию в Сочи

Место ДТП

В отношении водителя, который вез Ксению Собчак и устроил смертельную аварию в Сочи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает МВД Краснодарского края.

- В отношении водителя мерседеса возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщил сайту «КП»-Кубань» оперативный дежурный ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемый – 39-летний индивидуальный предприниматель Олег Цой, который занимается в Сочи перевозками. Именно он 9 октября в девять вечера вез Ксению Собчак в аэропорт по трассе «Адлер - Альпика Сервис». По данным полиции, водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фольксвагеном.

- После чего последний по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом, - говорят в региональном МВД. – В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка фольксвагена, водитель и вторая пассажирка пострадали. Они в больнице.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля фольксваген, 1986 года рождения, от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.