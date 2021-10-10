Видео аварии, в которую попала Ксения Собчак в Сочи, появилось в сети

По словам очевидцев, в машине, водитель которой и стал виновником аварии, ехала Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Видео аварии, в которую, как сообщает Интерфакс, попала Ксения Собчак в Сочи, появилось в сети. На кадрах – раскуроченные автомобили, скорая помощь и много гаишников.

Как сообщил Интерфакс источник, в Mercedes, который и стал виновником аварии, находилась Ксения Собчак, она возвращалась из Красной Поляны в аэропорт. Однако в полиции Краснодарского края не сообщают о том, что в салоне находилась известная телеведущая.

Сама авария случилась 9 октября примерно в девять вечера на автодороге «Адлер-Альпика Сервис».

- По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном», - рассказали kp.ru в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - После чего последний, по инерции, допустил касательное столкновение с микроавтобусом.

В автобусе, по данным полиции, находилось 10 человек.

- 35-летняя пассажирка «Фольцвагена» скончалась на месте, приехавшие врачи ли констатировали ее смерть, - пояснили в полиции. – А 28-летний водитель авто и 30-летняя пассажирка получили травмы. Они сейчас находятся в сочинской горбольнице №8.

Никто из «Мерседеса» не пострадал, не пострадали и пассажиры автобуса.

Как стало известно kp.ru, у полиции нет данных, что в Мерседесе находилась Ксения Собчак.

- Опрошенные свидетели аварии не подтвердили, что в машине находилась известная телеведущая, - сказал наш источник в полиции Сочи. Сама Ксения Собак эту аварию не комментирует. Не отвечает на звонки и сообщения и ее представитель.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Сочи на трассе столкнулся Mercedes и микроавтобус с пассажирами. Все обстоятельства произошедшего выясняются.