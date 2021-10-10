«Я не узнал Ксению Собчак»: водитель мерседеса, который вез телеведущую и устроил смертельную аварию в Сочи, рассказал о ДТП

Ксения Собчак долго хранила молчание, но потом написала об аварии у себя в Телеграмм-канале Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Водитель мерседеса, который вечером 9 октября вез в аэропорт из Красной Поляны Ксению Собчак, рассказал полиции о том, как произошло смертельное ДТП. Запись его разговора со следователем появилась в распоряжении «Базы».

За рулем мерседеса находился 39-летний Олег Цой. По его словам, его попросили отвезти трех пассажиров в аэропорт из Красной Поляны. Двух девушек и мужчину.

- Молодой человек ходил с вещами и поинтересовался, как можно уехать в аэропорт. Мы часто стоим перед концертной площадкой. Впереди девушка была в спортивном костюме, сзади нее – мужчина в светлом, - говорит водитель.

Следователь спрашивает:

- В машине сидела Собчак, вы ее видели?

- Честно говоря, нет, - ответил он. – Там девушки были в очках, узнать кого-то... я бы не узнал. Но мужчина точно был моложе и тоже в очках. Впереди сидела девушка – это была не Собчак.

Ксения Собчак приезжала в Сочи, чтобы провести вечеринку, которая была посвящена старту продаж одного курортного дома. Вместе с Игорем Верником она и вела праздник, а когда он закончился, села в мерседес и укатила в аэропорт. Но на трассе «Адлер - Альпика Сервис» водитель выскочил на встречку и столкнулся с фольксвагеном.

В нем находились две пассажирки. Одна из них – 35-летняя тренер по растяжке и медитации Екатерина Тарасова.

- Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя, - написала она за несколько часов до аварии у себя в соцсетях. Вторая пассажирка – 60-летняя Ирина С. Она сейчас находится в больнице с переломом позвоночника, в тяжелом состоянии и водитель фольксвагена.

Когда в их машину на встречке врезался мерседес, фольксваген отбросило в сторону на проезжающий мимо микроавтобус, которым управляла 58-летний Владимир М., за баранкой он - 36 лет.

Ксения Собчак после аварии тут же вызвала другую машину и уехала в аэропорт. Она рассказала у себя в телеграм-канале, что будет связываться с родственниками пострадавших, чтобы оказать им помощь.

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