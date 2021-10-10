У пассажирки, которая пострадала в аварии с машиной Ксении Собчак в Сочи, - перелом позвоночника

Виновником этой аварии стал водитель, который вез Ксению Собчак

В обстоятельствах аварии, в которую попала Ксения Собчак в Сочи, сейчас разбирается полиция. 9 октября в девять вечера известная телеведущая возвращалась из корпоратива, который был в горах Красной Поляны. Она вела закрытую вечеринку вместе с Игорем Верником, а когда праздник закончился, ей вызвали черный мерседес и она поехала в аэропорт. По дороге водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с белым фольксвагеном.

Видео аварии, в которую попала Ксения Собчак в Сочи, появилось в Сети. На кадрах – раскуроченные автомобили, скорая помощь и много гаишников. Однако самой Ксении на кадрах нет. Как потом сообщила она у себя в телеграм-канале, во время поездки она общалась по работе в зуме и не просила водителя гнать. Собчак уточнила, что после столкновения потеряла сознание, потом ассистентка пересадила ее в другую машину.

Ведущей предлагали госпитализацию в Сочи, но она хотела к сыну, поэтому улетела в Москву.

- Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, мы будем связываться с родными, - написала Собчак.

Сама авария случилась на трассе «Адлер - Альпика Сервис». 39-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречку и столкнулся с фольксвагеном, который принадлежит одной из страховых компаний. А уже фольксваген отбросило в сторону и он врезался в автобус МАЗ. В нем было 10 человек, никто не пострадал. В фольксвагене погибла одна из пассажирок. Еще одна пассажирка и водитель сейчас в больнице.

Как стало известно kp.ru, в больнице сейчас с серьезной травмой позвоночника лежит 30-летняя пассажирка фольксвагена.

- У женщины закрытый перелом поперечного отростка позвоночника, - сообщили kp.ru в больнице №8 Сочи.

А вот водитель автобуса не пострадал. Ему предлагали помощь медиков, но он отказался. Мужчине 58 лет, у него большой стаж вождения. За баранкой уже 36 лет.