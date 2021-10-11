Выступление Ксении Собчак в Сочи перед аварией обошлось в 8 млн рублей

Ксения Собчак и Игорь Верник были ведущими на частной вечеринке.

Разбирательства в резонансном ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак продолжаются. Перед смертельной аварией Ксения Собчак вместе с Игорем Верником вела корпоратив, посвященный старту продаж квартир в элитном доме на курорте. За двушку в 60 квадратов тут просят от 19 млн рублей. Но дом, «обмывать» который и приехала Ксения Собчак, в Сочи долгое время считался проблемным. Сдать долгострой в эксплуатацию должны были еще в 2014 году, но завершили все работы только сейчас. Здесь даже были свои обманутые дольщики – ключей от квартир много лет ждали 568 человек. Причем это не только бизнесмены, но и обычные люди, которые вложились в строительство.

Но все в прошлом, и по случаю завершения долгостроя владелец элитной многоэтажки решил закатить праздник. На нем были не только те, кто собирается купить тут жилье, ну и весь цвет Сочи. Развлекали публику Ксения Собчак и Игорь Верник. За выступление этой парочки застройщик отдал приличную сумму.

- Выступление Ксении и Игоря Верника обошлось в сумму около 8 млн рублей, - рассказал сайту "КП" - Кубань" один из организаторов концертов звезд в Сочи. - Но их в Сочи привозили не мы, а агентство из Москвы. Оно уже давно работает именно с Ксенией Анатольевной и Верником. Его директор лично приезжал в Сочи, чтобы все прошло на высшем уровне.

А уже после работы Ксения поспешила удалиться. Для комфортной доставки теледивы к самолету в аренду взяли «Мерседес» представительского класса. И скорость он на дороге в Адлер развил свыше 100 км в час. Водитель Олег Цой так торопился, что сделал запрещенный вираж. Через две сплошные он выехал на встречку и столкнулся почти лоб в лоб с "Фольксвагеном". В его салоне сидели две женщины - 35-летняя Екатерина Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник. За рулем был 27-летний водитель. Мощный удар пришелся на Екатерину. Она погибла на месте. А водителя и вторую пассажирку спасали уже очевидцы.

А тем временем kp.ru выяснила, могут ли Ксению Собчак наказать за то, что сбежала с места смертельного ДТП в Сочи. Адвокат Алексей Иванов дал ответ на этот вопрос с точки зрения закона, но не морали.

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