Могут ли Ксению Собчак наказать, что сбежала с места смертельного ДТП в Сочи

Ксения Собчак пообещала помочь семье погибшей женщины Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Смертельное ДТП с Ксенией Собчак в Сочи - одна из самых обсуждаемых тем последних суток. 9 октября телеведущая возвращалась с вечеринки по поводу старта продаж элитных квартир на курорте. Мероприятие проходило в узком кругу в концерт-холле Розы Хутор. Этим же вечером Ксения Собчак должна была уже лететь обратно в Москву. Торопилась.

Для комфортной доставки теледивы к самолету в аренду взяли «Мерседес» представительского класса. И скорость он на дороге в Адлер развил свыше 100 км в час. Водитель Олег Цой так торопился, что сделал запрещенный вираж. Через две сплошных он выехал на встречку и столкнулся почти лоб в лоб с "Фольксвагеном". В его салоне сидели две женщины 35-летняя Екатерина Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник. За рулем был 27-летний Рубен Гейдан. Мощный удар пришелся на Екатерину. Она погибла на месте. А водителя и вторую пассажирку спасали уже очевидцы. Но не Собчак.

- Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял . Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того,как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже .Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя , было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди, - написала чуть позже Ксения Собчак на своей странице в соцсети.

Однако под этим постом люди обрушились с гневными сообщениями, обвиняя телеведущую в равнодушии и грозя ответственностью за то, что она сбежала с места ДТП.

Правильно ли обвинять Ксению Собчак в том, что она уехала, не дождавшись полицейских, мы узнали у юриста.

- Ответственность за нарушение ПДД всегда несет тот, кто сидит за рулем. Более того, он несет ответственность еще и за здоровье пассажиров, которые находятся в его собственном салоне. В случае травм у них, он так же пойдет под суд, что не обеспечил безопасность. В данном случае, это была не Ксения Собчак, насколько я понимаю. С точки зрения закона она имела полное право покинуть место ДТП и не помогать пострадавшим в аварии. И правоохранители будут руководствоваться, конечно, законом, а не моральными нормами. Но свидетельские показания Ксении наверняка потребуются в дальнейшем, - управляющий партнер АБ "Правовой статус", адвокат Алексей Иванов.

К слову, Олег Цой заключен под стражу в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью и смерть людей. А его статусная пассажирка обещала помочь деньгами семье погибшей Екатерины Тарасовой и двум пострадавшим.

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