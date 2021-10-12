Пришли данные медосвидетельствования: в каком состоянии был водитель машины с Ксенией Собчак, попавшей в ДТП в Сочи

После ДТП водителя попросили пройти медосвидетельствование.

Смертельное ДТП с Ксенией Собчак в Сочи произошло 9 октября, однако обсуждения аварии не прекращаются до сих пор. Напомним, вечером черный Merсedes, в котором находилась телеведущая, выехал на встречную полосу - хотел обогнать впереди едущий автобус. Но мужчина не справился с управлением и влетел в белый Volkswagen, а тот столкнулся с общественным транспортом. 35-летняя Екатерина Тарасова, пассажирка белой иномарки, погибла, еще два человека пострадали.

Водитель Олег Цой, перевозивший Собчак, предварительно признал свою вину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Накануне суд на время разбирательств избрал ему меру пресечения - двухмесячный домашний арест.

Сейчас правоохранители выясняют, что послужило причиной аварии, а именно, почему водитель не смог справиться с управлением, что могло повлиять на это. Для этого сотрудникам в погонах необходимо проверить все детали. Первоначально, всех участников ДТП отправили на медосвидетельствование. Стоит сказать, что никто из них не отказывался от исследования. Как удалось узнать kp.ru, все водители пострадавших машин в тот злополучный вечер отдавали отчет о происходящем.

- Ни у одного водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы, - сказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

О том, могло ли предполагаемому виновнику аварии стать плохо во время поездки, будут выяснять эксперты. Однако на сегодняшний день ни в одном документе такой информации не проходит.

- На линию водитель (Олег Цой - прим.) вышел здоровым. На самочувствие не жаловался, все было в порядке, - сказал kp.ru источник в компании, которая сдавала в аренду Mercedes.

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