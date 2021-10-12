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12 октября 2021 11:46

Пришли данные медосвидетельствования: в каком состоянии был водитель машины с Ксенией Собчак, попавшей в ДТП в Сочи

Правоохранители рассматривают самые разные версии случившегося на трассе 9 октября
Евгения СОРОКА
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После ДТП водителя попросили пройти медосвидетельствование.

После ДТП водителя попросили пройти медосвидетельствование.

Смертельное ДТП с Ксенией Собчак в Сочи произошло 9 октября, однако обсуждения аварии не прекращаются до сих пор. Напомним, вечером черный Merсedes, в котором находилась телеведущая, выехал на встречную полосу - хотел обогнать впереди едущий автобус. Но мужчина не справился с управлением и влетел в белый Volkswagen, а тот столкнулся с общественным транспортом. 35-летняя Екатерина Тарасова, пассажирка белой иномарки, погибла, еще два человека пострадали.

Последнее видео погибшей пассажирки в Сочи

Водитель Олег Цой, перевозивший Собчак, предварительно признал свою вину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Накануне суд на время разбирательств избрал ему меру пресечения - двухмесячный домашний арест.

Водителя Mercedes, с которым Ксения Собчак попала в аварию в Сочи, отправили под домашний арест
Видео: Краснодарский краевой суд

Сейчас правоохранители выясняют, что послужило причиной аварии, а именно, почему водитель не смог справиться с управлением, что могло повлиять на это. Для этого сотрудникам в погонах необходимо проверить все детали. Первоначально, всех участников ДТП отправили на медосвидетельствование. Стоит сказать, что никто из них не отказывался от исследования. Как удалось узнать kp.ru, все водители пострадавших машин в тот злополучный вечер отдавали отчет о происходящем.

- Ни у одного водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы, - сказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

О том, могло ли предполагаемому виновнику аварии стать плохо во время поездки, будут выяснять эксперты. Однако на сегодняшний день ни в одном документе такой информации не проходит.

- На линию водитель (Олег Цой - прим.) вышел здоровым. На самочувствие не жаловался, все было в порядке, - сказал kp.ru источник в компании, которая сдавала в аренду Mercedes.

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