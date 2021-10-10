Авария случилась вблизи знака «Опасный поворот»: проехали путем Ксении Собчак, которая попала в смертельное ДТП в Сочи

Проехав этот знак, водитель "Мерседеса" выкатился на встречную полосу Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Сочи гудит. В смертельной аварии, которая случилась 9 октября в девять вечера, погибла известная на весь город тренер по медитации, 35-летняя Екатерина Тарасова. Еще двое человек – мужчина и женщина – с тяжелыми травмами в больнице. А вот в машине, которая и устроила это смертельное ДТП, ехала Ксения Собчак. Телеведущая возвращалась из корпоратива в Красной Поляне, где она вела праздник вместе с Игорем Верником.

После торжества телеведущая села в черный «Мерседес» и поехала в аэропорт. На трассе водитель вдруг выскочил на встречку и врезался в белый «Фольксваген», который отбросило на микроавтобус. Ни водитель, ни пассажиры «Мерседеса» не пострадали. В автобусе было 10 человек, они тоже отделались лишь испугом. А вот люди, которые находились в «Фольксвагене» - серьезно пострадали. Одна из пассажирок – 35-летняя тренер по медитации Екатерина Тарасова погибла на месте. Еще одна женщина, которая сидела в машине, сейчас лежит в больнице с переломом позвоночника. В тяжелом состоянии и водитель «Фольксвагена».

Ксения Собчак после аварии в Сочи не осталась, в этот же вечер она улетела домой.

- У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, - написала у себя в телеграмм-канале телеведущая. - Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными.

39-летний водитель «Мерседеса» Олег Цой свою вину признал. Но заявил следователям, что не узнал в пассажирке Ксению Собчак. На него уже завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде.

А вот сам водитель «Фольксвагена», после того, как пришел в себя, рассказал, что ему и пострадавшим пассажирам помогли лишь проезжающие очевидцы.

- Из «Мерседеса» люди вышли лишь через 5-10 минут, чтобы пересесть в другое такси, - заявил Роберт Гедян следователям. - Все случилось очень быстро, я не успел увернуться. «Мерседес» внезапно появился из-за автобуса, которые ехал навстречу, и врезался в нас.

А сама Ксения Собчак в аэропорту была уже через 40 минут после аварии. Вместе с водителем такси в Сочи мы проехались тем маршрутом, которым ехала Ксения Собчак 9 октября.

Сели в машину около концертного зала, в котором и выступала Собчак.

Место аварии Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- В тот день объездная трасса была перекрыта до 23:00 из-за соревнования по триатлону, - говорит таксист, как только мы выехали из «Розы Хутор».

Поэтому когда мы выехали из поселка, нам пришлось свернуть в другой поселок – в Красную Поляну. В тот день все машины пускали через него, так как трасса в Адлер была перекрыта.

- Вот здесь лучше не гнать, тут населенный пункт, - говорит таксист, когда едет по поселку. – Но некоторые все же плюют на правила и лихачат. Если водитель, который вез Ксению Собчак знал, что она опаздывает в аэропорт, он мог дать и по газам. Тут уже полиция пусть все выясняет. Мы не будем никого подозревать.

Мы проехали по поселку и вырулили на дорогу «Адлер-Альпика Сервис» – ту самую, где и случилась авария. Машин на трассе мало. Наш водитель говорит, что тут обычно дорога не загружена.

- В Красную Поляну ведут две дороги – новая, ее построили к Олимпиаде 2014, и старая, - говорит таксист. – Но по старой уже мало кто ездит, разве что местные. Новая – шикарная! Она широкая и удобная. Как раз по ней мы и едем, по ней и мчалась Ксения Собчак.

Когда мы проехали АЗС, дорога начала поворачивать налево. Потом – тоннель. За ним сразу знак - «Опасные повороты», проезжаем примерно 150 метров от него, повернули налево и не доезжая до правого поворота – то самое место, где Ксения Собчак и попала в аварию.

На месте, где была авария, бутылка от воды и пустая упаковка от глицина Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

На месте аварии – лишь небольшие мелкие осколки от стекла, пятна на асфальте. Рядом валяется пустая бутылка от воды и упаковка от глицина. На отбойнике - вмятина. В него улетел "Фольцваген" после столкновения с "Мерседесом", в котором ехала Ксения Собчак.