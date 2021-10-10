Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Сочи водителя Mercedes c Ксенией Собчак отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, за рулем Mercedes находился 39-летний Олег Цой. Он водитель иномарки, которую сдают в аренду для перевозок. В тот вечер, по словам мужчины, его попросили отвезти трех пассажиров в аэропорт из Красной Поляны - двух девушек и мужчину. О том, что в салоне едет Ксения Собчак, шофер не догадывался - известную телеведущую он не узнал из-за очков.

В тот момент, когда водитель Mercedes вез в аэропорт из Красной Поляны Ксению Собчак, и случилось смертельное ДТП. Напомним, телеведущая приезжала в Сочи, чтобы провести вечеринку, которая была посвящена старту продаж одного курортного дома. Вместе с Игорем Верником она и вела праздник, а когда он закончился, села в арендованный Mercedes и укатила в аэропорт. Но на трассе «Адлер - Альпика Сервис» водитель выскочил на встречку и столкнулся с Volkswagen. А тот, по инерции, ударился в пассажирский автобус.

- В отношении водителя автомобиля Mercedes следователем следственного управления УВД по Сочи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.