«Сын всегда говорил: тише едешь – дальше будешь. А тут такое горе»: Отец водителя Mercedes рассказал об аварии с Собчак

Родные водителя, попавшего в ДТП в Сочи, живут в Усть-Лабинском районе.

Из-за того, что ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи стало резонансным, к расследованию дела приковано внимание тысяч людей. Напомним, вечером 9 октября на трассе Красной Поляны случилась смертельная авария. Черный «Мерседес», за рулем которого был 39-летний Олег Цой, начал обгонять автобус. В этот момент он выехал на встречку. Водитель «Фольцвагена», пытаясь уйти от столкновения, рванул влево. Но не успел – удар пришелся на ту сторону, где сидела Екатерина Тарасова – на переднее пассажирское сидение. Девушка умерла мгновенно, еще двое пассажиров пострадали.

Стоит сказать, что сразу после аварии Олег Цой детально рассказал, как и что произошло, вину свою не отрицает, активно сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения - домашний арест, который отбывает в квартире на курорте. Как удалось узнать kp.ru, мужчина в Сочи перебрался только несколько лет назад. Уехал в большой город из Усть-Лабинска, что в Краснодарском крае, а родители перебрались в хутор Саратовский.

Хата – скромная, так их в хуторах много. У ворот – старенькая семерка, а во дворе строится новый дом, у него уже и крыша есть, осталось сделать облицовку и кирпичом и ремонт. Стучим в зеленый забор. Никто не открывает. Нажимаю на ручку, калитка открывается. Во дворе все аккуратно, цветник, дорожки.

- Вы журналисты? – выходит мужчина из старенького дома – отец Олега Цоя Августин. – Не будем ничего говорить, вчера, вон, в передаче у Малахову половину переврали.

- Мы за правдой, - скромно топчусь я у порога.

Отец Олега Цоя признается - семья живет небогато. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Олег тут давно не живет, - отец оттаял. – Он в Сочи с женой и двумя детьми. К нам редко приезжает, мы все больше по телефону общались. Но знаете, что хочу сказать – и прошу, обязательно это опубликуйте - мы приносим соболезнования погибшим и пострадавшим. Это большая трагедия. Сын пусть понесет наказание, ведь человек умер. Я до сих пор в шоке. Но я сам не пойму, как так получилось – сын же всегда правила соблюдал, он очень осторожный водитель с большим опытом. Я сам с ним, когда ездил, просил, сынок, мол, ну дай газу, ну чего плетешься. А он мне говорил, мол, тише едешь – дальше будешь. А тут такое горе. Я скажу, что он водитель очень хороший. Я не знаю, что там у них произошло, как произошло, пусть следствие разбирается. Он с детства увлекался машинами, права получил, учась в университете. Сам закончил, сдал экзамен на вождение.

Олег Цой в семье не единственный, у него есть старший брат. Он тоже не живет с родителям – перебрался в город по соседству с хутором. Несколько лет назад вся семья перебралась на Кубань из Нальчика. Купили в хуторе маленькую хату, но в ней братья долго не прожили. Женились и разлетелись кто куда. Старший – в райцентр, младший – в Сочи.

- Олег по образованию соцработник, но сами знаете, эта должность денег много не приносит, вот он и устроился водителем, чтобы семью прокормить, - рассказывает его отец. – У него жена в салоне красоты работает, ногти делает, хотя сама педиатр по образованию, а внуки мои в школу ходят – один в восьмой, второй - в 10 класс. О том, что случилась такая страшная авария, я и не знал. Мне только через два дня после нее родня из Нальчика позвонила и рассказала. И сын старший ничего не говорил, только резко собрался и уехал. Сказал, что по каким-то важным делам в Краснодар. Сын и внуки нам ничего не сказали, чтобы мы не переживали.

Сейчас Олег Цой под домашним арестом.

Как говорит отец Олега Цоя, сын устроился водителем в Сочи и был там на хорошем счету.

- Про то, что сына будет защищать известный адвокат Кучерена, я об этом только узнал. Но мне кажется, что это помогает ему Ксения Собчак, у нас нет денег на такого дорогого юриста. Собчак писала, что внесёт посильную помощь пострадавшим и водителю. А мы кто для Кучерены? Слишком много разговоров со стороны - почему Кучерена, почему он простому водителю помогает. Он ведь до этого Киркорова защищал, а тут простой водитель. Дело резонансное, это же не простой человек сидел в машине. Она же баллотировалась в президенты, большие связи имеет… Мы же на пенсии, вон, с пенсии дом строим уже несколько лет. Дети помогают, но все никак не достроим.

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