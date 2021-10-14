Чудом выжившую в аварии с «майбахом», который вез Собчак, доставили в Москву

Женщина находится в одной из клиник Москвы. Фото: кадр с места аварии/личная страница Оксаны Стадник

Вторую пассажирку "Фольксвагена", в который въехал "майбах" с телеведущей Ксенией Собчак на дороге в Сочи 9 октября, перевезли в больницу Москвы. 30-летняя туристка из Звенигорода Оксана Садовник чудом выжила в этой аварии. Она сидела справа, прямо за своей погибшей подругой 35-летней Екатериной Тарасовой. От удара молодая женщина едва не вылетела через лобовое стекло, получив тяжелые травмы.

- Ее вместе с водителем той иномарки привезли в горбольницу Сочи. У нее были многочисленные переломы, но самое тяжелое - это черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение. Здесь врачи женщину стабилизировали, провели операцию, а потом родственники потребовали перевозку ее в Москву, - рассказал "КП" - Кубань" источник в сочинском здравоохранении.

Помочь пострадавшей Оксане Стадник, судя по ее заявлениям в соцсетях, вызвалась статусная пассажирка "майбаха" Ксения Собчак:

- В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей.

Напомним, Оксана вместе с подругой и тренером по йоге Екатериной приехали в Сочи на фитнес-тур. В тот вечер 9 октября она поймали местного бомбилу Роберта Гедяна. Он должен был отвезти их в гостиницу на Красной Поляне. А через пару дней молодые женщины должны были возвращаться домой в Подмосковье. Но им на встречу вылетел "майбах" с Собчак в салоне.

Телеведущая торопилась в аэропорт после вечеринки, которую вела на Розе Хутор. После аварии она спешно пересела в другой автомобиль и благополучно успела на самолет до Москвы. О том, что в аварии погибла молодая женщина, а еще одна находится на грани жизни и смерти Ксения, по ее словам, узнала уже по возвращении в Москву.

Кстати, 27-летний водитель попутки Роберт Гедян пришел в себя. Ему сделали операцию на бедре. Врачи говорят, что молодой человек будет ходить, но хромая, возможно, всю жизнь.

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