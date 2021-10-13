Водитель иномарки, которую протаранил «майбах» с Ксенией Собчак, пришел в себя

Роберт Гедян прооперирован

Краснодарские врачи прооперировали 27-летнего водителя "Фольцвагена" Роберта Гедяна. 9 октября по дороге в Красную Поляну в его автомобиль на полной скорости въехал "майбах", арендованный телеведущей Ксенией Собчак. Роберт тогда вез в горы двух подруг - 35-летнюю Екатерину Тарасову и 30-летнюю Оксану Садовник. Первая погибла на месте - от удара она вылетела с переднего пассажирского сидения через лобовое стекло. Вторая девушка с тяжелыми травмами в больнице. Она пока в себя не пришла. Роберт Гедян тоже получил страшные увечья.

- Робик подрабатывал извозом по выходным. На своей машине возил отдыхающих в Олимпийский парк, на Красную Поляну, в Роза Хутор, - рассказывает "КП"- Кубань" сестра Гедяна. - Он сначала лежал в больнице Красной Поляны, но потом его вертолетом санавиации увезли в Краснодар.

Со сложнейшими переломами Роберта удалось перевезти в Краснодар. Здесь находится один из лучших центров травматологии. 13 октября в ведущей больнице Краснодарского края ему собирали бедро буквально по частям.

- Операция прошла хорошо. Он в сознании, - сообщил "КП" - Кубань" источник в лечебном учреждении.

Врачи говорят, что ходить молодой человек будет. Но, скорее всего, прихрамывая.

Допрашивать Роберта Гедяна в рамках уголовного дела пока не стали. Правоохранители ждут, когда он будет готов общаться на эту тему. Все же человек еще в тяжелом состоянии.

Напомним, водитель "майбаха" Олег Цой, который вез Ксению Собчак в аэропорт, будет находиться под домашним арестом до 10 ноября. Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

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