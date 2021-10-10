Следствие: Ксения Собчак не пострадала в смертельном ДТП в Сочи

В документах следствия говорится, что Ксения Собчак в аварии не пострадала

Водитель, который вез Ксению Собчак в Сочи и попал в смертельную аварию, летел со скоростью 100 километров в час. А сама Ксения Собчак не пострадала в смертельном ДТП в Сочи. Об это сообщил источник kp.ru в полиции Сочи.

"Не пострадала и убыла с места"

- Водитель Мерседеса, действуя в нарушение правил дорожного движения, пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона и столкнулся с фольксвагеном, - говорит источник kp.ru в полиции Сочи. - Машина виновника аварии и фольксваген изъяты, их увезли на стоянку МВД. А сам водитель мерседеса пояснил, что ехал со скоростью 100 километров в час.

В распоряжении kp.ru оказалась справка по уголовному делу, в ней говорится о том, что Ксения Собчак в аварии не пострадала.

Справка по уголовному дело, которое завели в отношении водителя "Мерседеса"

Справка по уголовному дело, которое завели в отношении водителя "Мерседеса". В ней говорится, что Ксения Собчак в аварии не пострадала

- В автомобиле мерседес находился пассажир - Ксения Собчак, которая в ходе ДТП не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции, - говорится в документе.

Обратилась в больницу в Подмосковье

Между тем, kp.ru стало известно, что Ксения и ее помощница все-таки обращались за медицинской помощью. 10 сентября обе пришли в клинический госпиталь "Лапино". Телеведущей был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга", "ушибы и ссадины".

Сообщила о сотрясении мозга

Напомним, авария случилась на трассе в горах Красной Поляны 9 октября. Ксения Собчак возвращалась с корпоратива в аэропорт на мерседесе. Она сидела на заднем пассажирском сидении. Около девяти вечера водитель пошел на обгон по встречной полосе и столкнулся с фольксвагеном. От удара погибла 35-летняя пассажирка фольксвагена, еще одна пассажирка и водитель - в больнице.

А Ксения Собчак вызвала другую машину и уехала в аэропорт. Только на следующий день после аварии она рассказала свою версию произошедшего. И сообщила, что серьезно пострадала.

- У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга... После столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела, - сообщила Ксения Собчак.

А тем временем kp.ru воссоздал хронологию визита Ксении Анатольевны в Сочи. На курорт она прилетела в 10:40 утра, а вернулась на самолет спустя 40 минут после столкновения.

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