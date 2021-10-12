Перед аварией оставляла тайные послания: подруги погибшей в ДТП с Ксенией Собчак заявили, что девушка предчувствовала смерть

Екатерине было 35 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Тело 35-летней Екатерины Тарасовой уже привезли в родной Новосибирск. Девушка только последние два года жила в Подмосковье, все ее близкие живут именно в Сибири. 13 октября ее похоронят. Она погибла в аварии, виновником которой стал водитель, отвозивший Ксению Собчак в аэропорт.

ДТП случилось 9 октября в девять вечера на трассе в Красную Поляну. Екатерина Тарасова вместе с подругой Оксаной Садовник возвращалась в гостиницу на такси - белом «Фольцвагене». И навстречу им вылетел черный «Мерседес». Водитель «Фольцвагена», пытаясь уйти от столкновения, рванул влево. Но не успел – удар пришелся на ту сторону, где сидела Екатерина Тарасова – на переднее пассажирское сидение.

Девушка вылетала через лобовое стекло и погибла на месте. Водителя «Фольцвагена» тоже выкинуло из авто, он лежал рядом с машиной с переломом бедра. На заднем сидении сидела 30-летняя Оксана Садовник, она тоже серьезно пострадала. У девушки раздроблена челюсть, травма головы, перелом голени. Пока не приехала скорая, ее голову держал у себя на руках сочинец Руслан Аракелов – он самый первый кинулся помогать пострадавшим в аварии. Когда увидел, в каком состоянии девушка, говорил с ней, успокаивал.

Руслан - первый, кто бросился на помощь пострадавшим.

- Мы держали ее внутри машины и разговаривали с ней, чтобы она не потеряла сознание. Она просто мычала. Голову девушки я лично держал до тех пор, пока не приехала скорая - она дышала только носом, и боялся, чтобы она не задохнулась. А после приехала скорая и увезла всех пострадавших, - рассказал kp.ru Руслан Аракелов. Он был пассажиром автобуса, который задел отлетевший в сторону «Фольцваген».

Пока одни помогали пострадавшим, пассажиры черного «Мерседеса» искали другую машину, чтобы уехать в аэропорт, куда, собственно, они и направлялись. Сзади на пассажирском сидении находилась Ксения Собчак, рядом с ней сидел ее директор Кирилл. А на переднем пассажирском устроилась ассистентка телеведущей Елена.

Примерно через пять минут после столкновения, к месту авария подъехала другая черная иномарка и увезла Собчак со свитой с места.

Выжившая Оксана Садовник.

30-летняя Оксана Садовник приехал в Сочи из Подмосковного Звенигорода в йога-тур, которая и устраивала ее подруга 35-летняя Екатерина Тарасова – она тренер по йоге и медитации, на курорт привозила свой авторский курс. На него приехали девушки из разных регионов страны. Практики были назначены на выходные. А уже в воскресенье все должны были разъехаться по домам. Но в субботу случилась эта страшная авария, которая оборвала жизнь тренера по медитации и йоге Екатерины Тарасовой.

В субботу утром (авария случится поздно вечером) Екатерина Тарасова и Оксана Садовник вызвали машину и поехали из отеля в Красной Поляны в Сочи. На берегу моря Екатерина проводила практику.

Екатерина вела занятия по растяжке. Фото: СОЦСЕТИ

- Нас было немного, где-то человек десять, мы позанимались йогой, а потом разошлись кажды по своим делам, - рассказала одна из участник практики, она попросила не называть ее имени. – А наша тренер осталась, она записывали разные видео у моря.

Эти ролики, которые записала на берегу моря Екатерина Тарасова, стали пророческими. Кадрами девушка поделилась у себя в сториз в Инстаграмм: « Я выбираю жизнь, я хочу быть живой».

У девушки были большие планы. Фото: СОЦСЕТИ

После прогулки у моря Екатерина с Оксаной возвращались в гостиницу Красной Поляны. По той трассе, по которой со скоростью 100 километров час гнал Олег Цой – водитель «Месредеса», в котором сидела Ксения Собчак…

После смерти Екатерины Тарасовой подруги девушки стали обсуждать ее последние посты в Инстаграм.

А с недавних пор девушка стала устраивать йога-туры и медитации на берегу моря. Фото: СОЦСЕТИ

У Екатерины Тарасовой осталась маленькая дочка. Шестилетняя девочка сейчас с бабушкой в Новосибирске. После похорон мамы она будет жить с отцом. С ним Екатерина была в разводе, но поддерживала теплые отношения.

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