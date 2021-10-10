Последнее видео погибшей в аварии с участием Ксении Собчак пассажирки в Сочи стало пророческим

У погибшей Екатерины Тарасовой осталась маленькая дочь.

Жертвой смертельного ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи стала 35-летняя Екатерина Тарасова. Девушка вела курсы по растяжке и медитации, на курорт она приехала с авторским курсом - здесь она занималась на берегу моря вместе с другими единомышленницами. В Москву Екатерина должна была вернуться в скором времени, но вечером 9 октября она трагически погибла...

Екатерина активно вела блог в Instagram. Там она делилась мыслями со своей аудиторией. За несколько часов до трагедии она выложила сториз с подписью: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой".

Кроме того, девушка опубликовала короткий ролик своего пребывания в Сочи. Видео оказалось пророческим. Ведь на нем Екатерина занимается любимым делом, наслаждается морским бризом у моря под песню "На берегу неба". Записанный ролик родные и друзья восприняли как послание.

А неделю назад девушка обратилась к подписчикам, написав необычный пост.

- Человеку на самом деле хочется прийти к состоянию света , спокойствия, гармонии. И он идет за этим, даже если не осознает. Мне самой хочется идти за Светом и вести людей туда же, - пишет Екатерина.

Сейчас решается вопрос о том, как доставить тело девушки на родину. У Екатерины осталась маленькая дочь - ее воспитанием, скорее всего, займутся друзья.

Напомним, авария случилась вечером 9 октября. Известная телеведущая возвращалась домой после корпоратива, который был в горах Красной Поляны. Она вела закрытую вечеринку вместе с Игорем Верником, а когда праздник закончился, ей вызвали черный мерседес и она поехала в аэропорт. По дороге водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen, где ехала Екатерина Тарасова.

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