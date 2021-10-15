«Майбах», который попал в аварию с Ксенией Собчак, штрафовали 12 раз за превышение скорости

За рулем элитного авто сидел не самый законопослушный водитель Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

У премиального автомобиля, который совершил смертельную аварию 9 октября в Сочи с телеведущей Ксенией Собчак в салоне, богатый "послужной" список. На "майбахе" числятся десятки штрафов за превышение скорости.

- Только за последние полгода - 12 штрафов за превышение скорости. Правда, все оплачены в срок, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Справедливости ради, водитель "майбаха" Олег Цой, как и владелец элитного "такси" Малхаз Бабаев, формально чисты перед законом.

Впрочем, именно поэтому суд отпустил виновника смертельного ДТП под домашний арест.

Но очевидно, что за рулем автомобиля, который так и не довез со звездного корпоратива в аэропорт теледиву, сидел не самый законопослушный водитель.

К тому же, как выясняется, Олег Цой вовсе не кучер, застегнутый на все пуговицы. Он - сотрудник "ипэшника на упрощенке" с солидным перечнем обязанностей и зарплатой "в конверте".

Вероятнее всего, никакого кодекса профессионального VIP-перевозчика Цой никогда и в глаза не видел. А значит, на дороге, сидя за рулем элитного автомобиля, мог позволять то, чем обычно грешат непрофессионалы, - выезд на встречку, превышение скорости. И по факту его манера езды ничем не отличалась от езды среднестатистического сочинского бомбилы.

Напомним, в аварии на дороге Адлер - Красная Поляна погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Еще двое получили серьезные травмы. Расследование уголовного дела продолжается.

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