«Шатать» будет еще неделю: Синоптики огорошили прогнозом погоды в Краснодарском крае

Деревья побелели за пару часов. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Сильный снегопад, обрушившийся на Кубань, напугал водителей и коммунальщиков. На дорогах после метели утром творился ужас. Спецтехника хоть и убирала проезжую часть, однако осадки не прекращались, так что очищенные участки вновь заметало. Из-за этого на дорогах образовались 10-балльные пробки, и даже пришлось на время закрыть аэропорт в Краснодаре. По словам синоптиков, с утра 12 января до утра 13-го числа в регионе выпала половина месячной нормы осадков. А теперь кубанцев готовят к новому удару - ждем температурные качели, или, как еще их называют синоптики, «климатические горки».

Но, к счастью, настоящая зима пришла в Краснодарский край ненадолго.

- Таких сильных снегопадов в ближайшее время на Кубани уже не ждем, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Уже 14 января температурный фон начнет повышаться. В дневные часы отметки будут доходить до плюсовых значений, хотя ночью еще будет минус. Но специалисты спешат предупредить - жителей Кубани ждут температурные качели. Погоду, по прогнозам, будет «шатать» еще неделю. Ожидаются резкие перепады температур - от крепких морозов до ощутимых оттепелей.

- Снег будет продолжаться в течение всей недели, правда, с небольшими перерывами, - объясняет Юлия Гайдай. - Сначала зайдут в регион холодные воздушные массы, пойдет сухой снег, а далее - заток тепла. А это значит, что температура повысится, будет идти мокрый снег.

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