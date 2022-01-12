В аэропорту расчищают снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

- В связи с усилением ливнего снегопада в районе аэропорта, налипанием снега, ухудшением видимости и необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01:00. 13 рейсов на вылет задержаны. Пять рейсов ушли на запасные аэродромы. Рейс Уральских авиалиний из Москвы (Домодедово) отправлен на запасной аэродром в Сочи. Рейс Ютэйр из Сочи отправлен в Анапу. Три рейса сели в Ростове-на-Дону, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

По прогнозам синоптиков, сильнейший снегопад продолжится до полуночи. Но потеплеет в Краснодаре только после 14 января.

- Об открытии аэропорта и возобновлении приема и выпуска возможных судов будет сообщаться дополнительно, - сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта. Напомним, мощный снегопад обрушился на Краснодар утром 12 января. В городе даже на несколько дней объявили режим ЧС. А вечером столица Кубани встала в пробках, заторы достигли 10 баллов.