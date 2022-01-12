Краснодар сковали снежные пробки в 10 баллов

Краснодар стоит в пробках из-за снегопада. Фото: скрин видео

Городские улицы стоят в многокилометровых пробках. Из-за снегопада почти весь автотранспорт Краснодара в вечерний час пик сковали заторы. Сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах. И поэтому краснодарцам придется дольше, чем обычно, добираться до дома. Весь центр, а также выезды горят красным цветом. Не отстают и второстепенные улицы. После 18 часов 12 января 2022 пробки достигли 10 баллов, хотя еще несколько часов назад они были значительно ниже.

Сильный снегопад накрыл Краснодар во второй половине дня 12 января. Снег покрыл улицы, дома, деревья и тротуары. Такую картину жители будут наблюдать как минимум до 14 января. Снег не прекратится, а в ночь на 13 января ударят морозы. В ГИБДД предупреждают о том, что на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если на колесах стоит летняя резина, то выезжать на заснеженные трассы не стоит.

При ухудшении погодных условий на улицы Краснодара выедет 127 единиц спецтехники. Машины будут чистить дороги и обработают их противогололедными реагентами. В администрации попросили не оставлять машины на обочинах.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала, что режим повышенной готовности объявлен в 24 районах Краснодарского края. В регионе дежурят аварийно-спасательные службы.

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