Последствия снегопада в Краснодаре 12 января 2022: город сильно накрыло

Снегопад накрыл Краснодар. Фото: скрин видео

Синоптики не ошиблись в прогнозах. 12 января 2022 в Краснодаре началась настоящая зима. Город стремительно засыпает снегом. Утренний дождь к обеду превратился в настоящую пургу. На дорогах снизилась видимость, магистрали и тротуары припорошило. Собрали последствия снегопада в Краснодаре 12 января 2022.

Дорожная ситуация пока стабильная. По данным сервиса Яндекс.пробки, загруженность достигает обычных 5 баллов. Но водители уже жалуются на заторы на Северной, Тургенева, Российской, Селезнева, Ялтинской, Западном обходе. Вероятно, к вечернему часу пик пробки увеличатся, в том числе из-за сложных погодных условий.

Сейчас в Краснодаре действует режим повышенной готовности. Он будет длиться до 14 января. В городе прогнозируют налипание снега, в ночь на 13 января резко похолодает. Городские службы готовы к очистке дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. К вечеру городские власти планируют увеличить количество спецтехники на улицах.

Кроме Краснодара, непогода бушует в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Северском и Темрюкском районах. В 24 муниципалитетах Кубани введен режим повышенной готовности. Сейчас тревогу вызывает обстановка в Горячем Ключе. Там большая вода подбирается к жилым домам.

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