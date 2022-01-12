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Происшествия12 января 2022 13:33

Выставили надувные палатки. Что происходит на дорогах Краснодарского края во время сильнейшего снегопада

На трассах Кубани дежурят спасатели, замерзшим водителям предлагают горячий чай
Варвара ДЫМ
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На заснеженных дорогах Кубани дежурят спасатели

На заснеженных дорогах Кубани дежурят спасатели

В Краснодарском крае действует сразу двадцать четыре экстренных предупреждения из-за непогоды. На регион обрушился сильнейший снегопад, которого в 2022 году еще не было.

Засыпает Краснодар, Анапу, Новороссийск, Геленджик, Северский и Темрюкский районы. Тяжелая обстановка и на кубанских трассах.

Узнали, что происходит на дорогах Краснодарского края во время сильнейшего снегопада.

- На дорогах Кубани, наиболее подверженных образованию снежных заносов и заторов, развернули пункты обогрева, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края. – Так, в районе станицы Тамань развернуты подвижные пункты обогрева.

Пункт обогрева – это надувная палатка, в которой водители могут согреться и отдохнуть. И получить помощь спасателей. Поместиться в палатке могут сразу 20 человек. А еще в ней наливают чай, кофе и можно зарядить телефон.

- Также в составе подвижного пункта обогрева присутствует аварийно-спасательная машина, оснащённая оборудованием для деблокирования и другой помощи автомобилистам при возможных ДТП, - пояснил заместитель начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Юрий Юрьев. - Сотрудники МЧС готовы оперативно вытащить застрявшую в снегу машину и помочь водителям, автомобили которых заглохли в пути.

В опасных местах спасатели выставляют оперативные группы, оснащенные тяжелой техникой, и развертывают пункты обогрева.

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