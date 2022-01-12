Подвижные пункты обогрева направлены в Темрюкский район из-за надвигающегося снегопада

Круглосуточно работает оперштаб МЧС

В Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения. Ожидается сильный дождь, снегопад, возможен сход лавин и подъем воды в реках.

В Темрюкский район спасатели направили подвижные пункты обогрева. Они поехали в район станицы Тамань. Синоптики прогнозируют именно там самую сложную обстановку из-за снегопада, возможны переметы на дорогах. Водителей просят быть осторожными и по возможности оставаться дома.

- С 12 по 14 января ожидается ухудшение погоды. В регионе пройдет дождь с сильным снегом. Температура воздуха в крае опустится на 10-12 градусов, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.