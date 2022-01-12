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Общество12 января 2022 6:08

Подвижные пункты обогрева направлены в Темрюкский район из-за надвигающегося снегопада

В этой части региона ожидается самая сложная обстановка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Круглосуточно работает оперштаб МЧС

Круглосуточно работает оперштаб МЧС

В Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения. Ожидается сильный дождь, снегопад, возможен сход лавин и подъем воды в реках.

В Темрюкский район спасатели направили подвижные пункты обогрева. Они поехали в район станицы Тамань. Синоптики прогнозируют именно там самую сложную обстановку из-за снегопада, возможны переметы на дорогах. Водителей просят быть осторожными и по возможности оставаться дома.

- С 12 по 14 января ожидается ухудшение погоды. В регионе пройдет дождь с сильным снегом. Температура воздуха в крае опустится на 10-12 градусов, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.