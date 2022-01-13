«Видели около мусорного контейнера»: спустя 4 года после таинственного исчезновения парня под Анапой появилась зацепка

Иван Предместин пропал во время морской прогулки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Разыскивать одного пропавшего человека могут тысячи волонтеров, спасателей и полицейских. Иногда поиски растягиваются на годы, но людей так и не находят. Более того — не удается обнаружить никаких следов его исчезновения. Одна из таких операций началась в 2018 году, когда 30-летний серфингист из Ставрополя пропал в Анапе. 19 августа Иван Предместин поехал отдыхать на морское побережье. Он уединился в станице Благовещенской на Бугазской косе. Именно здесь многие молодые люди любят ловить волну. Парень отправился кататься с компанией. Запрыгнув на сапсерф белого цвета, он вышел в открытое море, но на берег так и не вернулся.

По основной версии, приятели вместе с Иваном взяли несколько досок для серфинга в аренду. Вот только ребята не учли сильный шторм, который разыгрался в море. Поняв, что самостоятельно добраться до берега они не смогут, стали звать на помощь. Рядом в этот момент дрейфовала лодка с кайтистами. Их тренер решился доплыть до терпящих бедствие людей. Но спасать он решил не всех - на борт взял только девушку, парни остались в воде.

- Иван и его товарищ якобы сказали, что доплывут сами. Но позже выжившие рассказывали, что тренер потребовал с них денег за транспортировку, - рассказывает Наталья, мать пропавшего парня.

Женщина требовала проверить этот факт, а также выяснить, почему спасательная операция началась спустя 2 часа после случившегося. А в ответ получила отказ в возбуждении уголовного дела.

- Почему-то спасателям выжившие друзья сообщили о его исчезновении слишком поздно, - говорит Наталья. - Мы сообщали об этом в правоохранительные органы. Но в итоге после всех проверок наказали предпринимателей. Им дали 234 часа обязательных работ, правда, за то, что сдали доски в аренду без элементарных правил безопасности. На этом все.

Тело Ивана тогда так никто и не нашел. Наталья решила сама организовать поиски. Она публиковала сообщения с фотографией молодого человека с просьбой к туристам помочь в поисках. Кроме того, женщина сама прочесывала местность, причем неоднократно, но, увы, никаких следов. Хороших новостей семье так и не поступило, не было звонков и от правоохранителей.

- В базе данных имеется генетический код Ивана Предместина. А его поиски продолжаются, - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С момента исчезновения парня прошло почти 4 года. Однако мать парня не опускает руки и даже не думает сдаваться. Она все еще публикует ориентировки сына на своей странице в соцсетях.

- Всмотритесь в это лицо! В эти глаза! Это мой сын! Я ищу его! - пишет женщина.

Несколько дней назад появилась первая зацепка, которая, возможно, поможет в поисках. Жители Новороссийска сообщили, что видели человека, похожего на Ивана. По их словам, он жив, правда, ведет бродяжнический образ жизни - он искал еду в мусорном контейнере. Заметили его на пересечении улиц Красноармейской и Херсонской. Сейчас эта информация проверяется. Тем временем мать Ивана просит председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина поставить на контроль расследование дела об исчезновении сына.

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