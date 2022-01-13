Медик-самозванка, купившая диплом, чтобы стать заведующей, оказалась дочерью главврача больницы на Кубани

Фельдшера-самозванку обвиняют сразу по двум статья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующей Хамкетинским фельдшерско-акушерским пунктом работала самозванка. Прокуратура Мостовского района Краснодарского края решила проверить документ о медицинском образовании Анжелы Мифтаховой, но не нашла ее в реестре выпускников. Между тем диплом, уже очевидно - поддельный, лжефельдшер представила в отдел кадров районной больницы Мостовского района. И даже больше того – написала заявление в минздрав, чтобы ей выплатили подъемные в размере 750 тысяч рублей за самоотверженное решение переселиться в сельскую местность.

Непонятным оставалось одно, как на эту мошенническую схему (по такой статье УК ей предъявлены обвинения) у девушки хватило смелости?! Но оказалось, лжефельдшер ФАПа в Мостовском районе – дочь главврача центральной районной больницы Эльзы Мифтаховой.

- Эльза Эдисоновна не желает разговаривать на эту тему, - ответили «КП» - Кубань» в приемной руководителя районного здравоохранения.

В материалах уголовного дела родственная связь медиков не фигурирует. Однако вряд ли мать не знала, что у ее дочери нет никакого медицинского образования.

К слову, в этом случае есть смысл проверить, наличествует ли диплом у самого главврача больницы.

- Это сейчас в компетенции правоохранительных органов. Мы ждем результатов расследования, - прокомментировали ситуацию "КП" - Кубань" в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Между тем, уголовное дело на Анжелу Мифтахову возбуждено сразу по двум статьям: мошенничество с выплатами и использование заведомо поддельного документа об образовании.

Расследование дела прокуратура взяла под свой контроль.