В Новороссийске нет воды и ржавые трубы, а коммунальщики покупают машину за 2 млн рублей

Японский седан развивает скорость как спорткар
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Водоканал» Новороссийска обожает роскошь. Год назад организация уже закупала элитное авто. Она даже оставила лот на сайте закупок.
Коммунальщики обозначили конкретные требования. Им требовалась машина в максимальной комплектации, крыша цвета металлик или панорамным люком, салон и руль в натуральной коже, а кузов – в белом перламутре или жемчужно-белом оттенке.
Общественники нашли подходящий автомобиль – «Тойота Камри». Она имела 6-ступенчатую коробку передач, диски 18-го радиуса и мощный двигатель – все как указано в лоте, включая огромный дисплей и шесть динамиков.
Скриншот с rostender.info
- Начальная цена лота на покупку легкового автомобиля для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Новороссийска» заявлена 2 522 333 рубля, - говорилось из информации на сайте госзакупок.
Только покупка сорвалась. Вето на приобретение авто наложила прокуратура.
- Осуществление указанной закупки не соответствует целям основной деятельности заказчика, который в течение последних трех лет являлся убыточным предприятием, – отметили в надзорном ведомстве.
Еще сильнее били тревогу местные жители. Они жаловались на проблемы с водой. Коммунальщики пожимали плечами, мол, трубы старые, а денег на ремонт пока нет.
- Вода в лужах у нас чище, - писали люди в соцсетях.
Только МУП «Водоканал» это не остановило. Новую «Тойоту Камри» у здания организации обнаружила «Наша Газета Новороссийска».
На снимке виден стоящий у входа седан. По описанию он похож на лот, который висел на сайте госзакупок год назад.
Оказалось, что 6 июля 2021-го «Водоканал» Новороссийска еще раз пытался приобрести авто. Только снизил порог цены – до 2,029 миллиона рублей. Заявок организация не получила, а процедура покупки была сорвана.
Но отказаться от элитной иномарки ведомство не решилось. Она в итоге поступила на баланс «Водоканала» 6 августа.
- Это машина 2021 года выпуска. Она оформлена на МУП «Водоканал», – сообщается в выписке на автомобильном сайте. Она имеет 199 лошадиных сил и подходит под описание лота, не получившего ни одной заявки.
Известно, что за три месяца водитель «Тойоты» накатал на девять штрафов за превышение скорости.