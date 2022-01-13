В Новороссийске нет воды и ржавые трубы, а коммунальщики покупают машину за 2 млн рублей

Японский седан развивает скорость как спорткар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Водоканал» Новороссийска обожает роскошь. Год назад организация уже закупала элитное авто. Она даже оставила лот на сайте закупок.

Коммунальщики обозначили конкретные требования. Им требовалась машина в максимальной комплектации, крыша цвета металлик или панорамным люком, салон и руль в натуральной коже, а кузов – в белом перламутре или жемчужно-белом оттенке.

Общественники нашли подходящий автомобиль – «Тойота Камри». Она имела 6-ступенчатую коробку передач, диски 18-го радиуса и мощный двигатель – все как указано в лоте, включая огромный дисплей и шесть динамиков.

Скриншот с rostender.info

- Начальная цена лота на покупку легкового автомобиля для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Новороссийска» заявлена 2 522 333 рубля, - говорилось из информации на сайте госзакупок.

Только покупка сорвалась. Вето на приобретение авто наложила прокуратура.

- Осуществление указанной закупки не соответствует целям основной деятельности заказчика, который в течение последних трех лет являлся убыточным предприятием, – отметили в надзорном ведомстве.

Еще сильнее били тревогу местные жители. Они жаловались на проблемы с водой. Коммунальщики пожимали плечами, мол, трубы старые, а денег на ремонт пока нет.

- Вода в лужах у нас чище, - писали люди в соцсетях.

Только МУП «Водоканал» это не остановило. Новую «Тойоту Камри» у здания организации обнаружила «Наша Газета Новороссийска».

На снимке виден стоящий у входа седан. По описанию он похож на лот, который висел на сайте госзакупок год назад.

Оказалось, что 6 июля 2021-го «Водоканал» Новороссийска еще раз пытался приобрести авто. Только снизил порог цены – до 2,029 миллиона рублей. Заявок организация не получила, а процедура покупки была сорвана.

Но отказаться от элитной иномарки ведомство не решилось. Она в итоге поступила на баланс «Водоканала» 6 августа.

- Это машина 2021 года выпуска. Она оформлена на МУП «Водоканал», – сообщается в выписке на автомобильном сайте. Она имеет 199 лошадиных сил и подходит под описание лота, не получившего ни одной заявки.

Известно, что за три месяца водитель «Тойоты» накатал на девять штрафов за превышение скорости.