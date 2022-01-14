Почему в суд не приедут Ксения Собчак и другие пострадавшие в резонансном ДТП в Сочи

Олега Цоя отправили под домашний арест на время разбирательств.

Со дня резонансного ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи прошло больше трех месяцев. Основное расследование окончено, совсем скоро начнется судебное следствие. Как удалось узнать «КП» - Кубань», список лиц, которые будут присутствовать на разбирательствах, ограничен.

- Следующее слушание пройдет 27 января. Известно, что Ксению Собчак вызывать не будут. Суду достаточно показаний, которые она дала следователям, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в суде.

Кроме того, по данным «КП» - Кубань», не приедут в зал суда и потерпевшие. Их интересы озвучит представитель, который и будет присутствовать.

Сам Олег Цой свою вину признает и готов понести наказание. Напомним, он должен ответить за смертельное ДТП, которое случилось 9 октября на Красной Поляне. Тогда мужчина сидел за рулем "Майбаха" и вез Ксению Собчак в аэропорт. По дороге он выскочил навстречу "Фольксвагену". В аварии погибла 35-летняя пассажирка иномарки, еще двое получили травмы. Те, кто находился в "Майбахе", отделались испугом.

Основное судебное следствие начнется в конце января.

Действия шофера уже тщательно проанализировали эксперты, привлеченные к расследованию. Есть несколько версий, которые и предстоит проверить в суде. По одной из них водитель нарушил правила дорожного движения, потому что его торопил VIP-пассажир. Кроме того, не исключено, что Олега Цоя могли ослепить, из-за этого он потерял ориентацию в пространстве.

- Безусловно, в данном случае оправдывать его нельзя, - говорят автоэксперты. - Поскольку водитель, который «ослеп» в результате таких действий, должен как можно быстрее снизить скорость и уйти в сторону. Но никак не продолжать движение.

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